В Ялте дали старт военно–патриотический проект «Дорогами освободителей КРЫМ-24»

Маршрут акции проложен через Керчь, Феодосию, Судак, Алушту и Севастополь.

Провожали участников военно-исторических реконструкций из Южнобережного зонального центра военно-патриотического и спортивного воспитания РО ДОСААФ России Республики Крым в г. Ялта председатель Ялтинской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда и правоохранительных органов подполковник Юрий Кириллов, заместитель командира войсковой части 6919 по военно–политической работе майор Николай Турчин, директор школы № 8 им. Героя России Д.М. Гребенкина, представитель РОО «Ассоциация правоохранительных органов и спецслужб РФ», капитан запаса Наталья Тоцкая, член совета МО ДОСААФ России по городу Ялта, мама участника СВО Екатерина Демина, участник двух прежних походов, нынче действующий военнослужащий проходящий службу в зоне СВО, ДОСААФовец с позывным «Русал», юнармейцы отряда «Вымпел» Ассоциации ВПК ДОСААФ России при школе № 8 им и председатель МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта РК, ветеран ВС Владимир Бабко.

Почетные гости пожелали реконструкторам оборонной организации легкого пути, а школьникам и студентам участвующим в походе, изучить и прочувствовать нелегкую жизнь воинов, освобождавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с необходимыми в походе вещами почётные гости передали и реликвии — копию знамени Победы, оригинал морского флага времен СССР, переходящее Знамя лучшего первичного отделения МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта, которым награждено ПО «ЯлКИР», а воин с позывным «Русал» передал флаг, подписанный бойцами на месте боевого соприкосновения в СВО, и свои награды, которые понесёт самый юный участник похода.

Наталья Тоцкая и Екатерина Дёмина, от патриотических коллективов, пополнили вещь мешки наших реконструкторов сладкими угощениями.

Информацию о ходе движения колонны, отзывы и репортажи можно будет смотреть на: https://vk.com/club224844251?from=search

По информации МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта РК

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта