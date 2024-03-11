В Ялте дети-сироты получили ключи от квартиры

Торжественный момент с нами разделили представители прокуратуры – ведомство всегда выступает в защиту наших деток, и Следственного комитета, которые осуществляют контроль за качеством жилья. То, какими темпами сейчас идет предоставление жилья льготным категориям, радует и вдохновляет — от души благодарю за это нашего Президента и Главу Республики Крым! А также каждого, на чьих плечах огромнейшая организационная работа! Бесконечного счастья и любви в собственном долгожданном жилье нашим новоселам, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.

Квартиры уютные и очень светлые, находятся в новом современном доме в Гаспре. В подарок от застройщика подключены видеодомофон и система «Умный дом». Их общая стоимость — 33,1 млн. рублей (3,4 млн. выделены из федерального бюджета, 5,6 млн. – из республиканского и почти 24 млн. – из муниципального).

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта