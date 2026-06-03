Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Ялте действует бесплатная дневная парковка на 75 мест
Новости Республики
В Ялте действует бесплатная дневная парковка на 75 мест
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте действует бесплатная дневная парковка на 75 мест

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:02 03.06.2026

Парковочное пространство расположено по адресу: набережная Ленина, 39 (выше гостиницы «Ореанда») и доступна ежедневно с 7:00 до 23:00. Въезд на территорию в настоящее время регулируется силами волонтёров, которые обеспечивают временную организацию движения. Место оборудовано системой видеонаблюдения, стационарным освещением и контейнерами для сбора мусора. Пространство осмотрели Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.

Раньше на этой территории была платная парковка. Данный земельный участок передан в пользование в рамках инвест соглашения. Пока идет работа над документами, между инвестором, Администрацией и Ялтинским городским советом есть договоренность сделать парковочное пространство бесплатным на время курортного сезона, а точнее до 1 октября текущего года. Удобная локация для всех, рядом находится городской пляж, набережная и Приморский парк, — отмечает Константин Шимановский.

По словам Сергея Олефиренко, обслуживанием занимается ДЭУ, однако просим пользователей поддерживать чистоту и выполнять манёвры в соответствии с разметкой.

Узнайте больше:  В Симферополе идут работы по упорядочиванию слаботочных сетей

В Ялте действует бесплатная дневная парковка на 75 мест

источник: пресс-служба администрации Ялты 

Просмотры: 2 124

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.