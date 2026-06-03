В Ялте действует бесплатная дневная парковка на 75 мест

Парковочное пространство расположено по адресу: набережная Ленина, 39 (выше гостиницы «Ореанда») и доступна ежедневно с 7:00 до 23:00. Въезд на территорию в настоящее время регулируется силами волонтёров, которые обеспечивают временную организацию движения. Место оборудовано системой видеонаблюдения, стационарным освещением и контейнерами для сбора мусора. Пространство осмотрели Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
Раньше на этой территории была платная парковка. Данный земельный участок передан в пользование в рамках инвест соглашения. Пока идет работа над документами, между инвестором, Администрацией и Ялтинским городским советом есть договоренность сделать парковочное пространство бесплатным на время курортного сезона, а точнее до 1 октября текущего года. Удобная локация для всех, рядом находится городской пляж, набережная и Приморский парк, — отмечает Константин Шимановский.
По словам Сергея Олефиренко, обслуживанием занимается ДЭУ, однако просим пользователей поддерживать чистоту и выполнять манёвры в соответствии с разметкой.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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