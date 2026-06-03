В Ялте действует бесплатная дневная парковка на 75 мест

Раньше на этой территории была платная парковка. Данный земельный участок передан в пользование в рамках инвест соглашения. Пока идет работа над документами, между инвестором, Администрацией и Ялтинским городским советом есть договоренность сделать парковочное пространство бесплатным на время курортного сезона, а точнее до 1 октября текущего года. Удобная локация для всех, рядом находится городской пляж, набережная и Приморский парк, — отмечает Константин Шимановский.