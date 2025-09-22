В Ялте действуют пункты сбора помощи для участников СВО

Пункты сбора помощи для участников СВО в Ялте действуют по адресам:
- Администрация города Ялта: пл. Советская, 1. (+7 978 801 5020, Александр).
- Местная общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: г Ялта, ул. Боткинская, 13А, тел. +7978 781 99 95, (время работы – в будние дни, с 10.00 до 17.00 перерыв с 13:00 до 14:00).
Территориальные органы (время работы – в будние дни, с 9:00 до 18:00):
- Алупкинский территориальный орган: ул. Красногвардейская, д. 32.
- Гурзуфский территориальный орган: ул. Подвойского, д.9 (1 этаж).
- Массандровский территориальный орган: ул. Стахановская, д. 21.
- Ливадийский территориальный орган: ул. Батурина, 8, каб. №№ 2,3.
- Кореизский территориальный орган: ул. Севастопольское шоссе, 27.
- Гаспринский территориальный орган: ул. Н. Тамарлы, 6/24.
- Симеизский территориальный орган: ул. Звездная, 2.
- Форосский территориальный орган: ул. Космонавтов, 4.
Пункты сборов для вынужденных переселенцев, жителей освобождённых территорий и участников СВО:
- Городской подростково-молодёжный центр, ул. Крупской, 48
- АНО «Чистая Ялта», ул Крупской 19.
- Штаб волонтёров «Мы вместе» Ялта, ул. Кирова, 10.
Список необходимого нашим Защитникам на передовой:
Медикаменты:
Противоожоговые
Антигистаминные
Кровоостанавливающие препараты
Средства от диареи
Антибиотики таблетированные и ампульные
Обезболивающие
Гемостатики
Оклюзионные
Повязки
Тактические ножницы
Жгуты Эсмарха
Перевязочные ИПП
Витамин С (шипучка)
Витаминные комплексы (любые)
Бинт стерильный
Капли назальные противоаллергические
Жгут/Турникет
ППИ/Бандаж
Перчатки смотровые стерильные
Хлоргексидин
Пластырь рулонный
Мазь от ожогов
Продукты питания:
Вода бутилированная 05л. 1л, 1.5л, 2л, 5л газ, б/газ
Кофе (стики)
Чай пакетированный
Супы, каши, лапша быстрого приготовления
Сладости (печенье, вафли, конфеты)
Энергетики питьевые, витаминные комплексы
Соусы (не стекло)
Орехи, сухофрукты
Консервы
Одежда:
Тёплые балаклавы (осень-зима)
Флисовые шапки (осень-зима)
Тёплые перчатки (осень-зима)
Майки, носки, трусы хлопковые (круглогодично)
Тактическая обувь (кроссовки, полуботинки р.46-56)
Тактические перчатки (L, M, XL)
Дождевики индивидуальные
Военные свитера
Средства гигиены:
Обеззараживающие таблетки для очистки воды
Средства защиты от комаров, клещей, мух, мышей
Стиральный порошок
Зубная паста
Шампуни
Влажные салфетки
Специальное оборудование:
Системы РЭБ и РЭР
Квадрокоптеры
Приборы ночного видения
Дальномеры портативные
Тактические стрелковые очки
Портативные фонарики
Индивидуальные зарядные устройства (power bank)
Тактические ручные часы
Термоса индивидуальные
Термокружки
Наколенники и налокотники
Спальники/Карематы
Техника и инструменты:
Запчасти автомобилей Нива и УАЗ (информация по тел. +79788596666)
Баллоны газовые туристические (например, «Следопыт»)
Масло оружейное щелочное/нейтральное
Генераторы (бензиновые, дизельные от 1kw)
Портативные газовые плиты
Бензопилы (возможно б/у)
Бронепровода и свечи на Газель
Фонарики налобные с зарядкой usb
Фонарики налобные с красным светом
Зарядные устройства (power bank) 10000, 20000, 30000
Батарейки (ААА)
Зарядные устройства к power bank ААА
Сверла на дрель: по дереву, по железу, по бетону (любого деаметра)
Растворители 647,646
Краска в баллончиках (зеленая)
Веревка 5 мм
Лопаты штыковые, совковые
Гвозди
Кирки
Список необходимого для нужд вынужденных переселенцев и освобождённых территорий:
Продукты питания:
Крупы
Макаронные изделия
Молоко длительного срока хранения
Молоко сгущённое
Растительное масло
Чай в пачках, кофе, какао-порошок
Сахар
Мясные и рыбные консервы
Горошек, кукуруза или овощные консервы
Печенье, пряники, конфеты
Горох, фасоль
Сода пищевая
Мука
Сок для детей, детское пюре, каша детская до года
Хлебцы для диабетиков
Средства гигиены и хозтовары:
Мыло туалетное, хозяйственное, детское
Порошок стиральный
Спички
Туалетная бумага
Подгузники (детские и взрослые)
Шампунь ( детский и взрослый)
Влажные салфетки для детей
Влажные салфетке (большие)
Зубная паста (детская и взрослая)
Прокладки женские
Пакеты большого объёма
Зубные щётки
Бумажные полотенца
Одноразовые тарелки (глубокие, мелкие)
Одноразовые стаканы
Миски пластиковые (3л и 5л)
Веники
Мусорные ведра, баки
Мешки мусорные большие
Пакеты фасовочные (маечка)
Одежда и обувь:
Одежда по сезону (мужская, женская, детская)
Обувь по сезону (мужская, женская, детская)
Вещи для детей-сирот, находящихся на обучении на освобождённых территориях:
Футбольные мячи
Обувь для футбола (р. 42-43, 45)
Капы, перчатки, спец.бинты спортивные для занятий боксом
Спортивные костюмы (мужские и женские)
Спортивные сумки через плечо
Кухонные принадлежности, фартуки поварские
Женская одежда
Электроды
Канцтовары
Книги по психологии
Средства гигиены
Косметика
Нижнее бельё (Новое)
Детские игрушки
Коляски, велосипеды, самокаты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму