В Ялте действуют пункты сбора помощи для участников СВО

Администрация города Ялта: пл. Советская, 1. (+7 978 801 5020, Александр).

Местная общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: г Ялта, ул. Боткинская, 13А, тел. +7978 781 99 95, (время работы – в будние дни, с 10.00 до 17.00 перерыв с 13:00 до 14:00).

Территориальные органы (время работы – в будние дни, с 9:00 до 18:00):

Алупкинский территориальный орган: ул. Красногвардейская, д. 32.

Гурзуфский территориальный орган: ул. Подвойского, д.9 (1 этаж).

Массандровский территориальный орган: ул. Стахановская, д. 21.

Ливадийский территориальный орган: ул. Батурина, 8, каб. №№ 2,3.

Кореизский территориальный орган: ул. Севастопольское шоссе, 27.

Гаспринский территориальный орган: ул. Н. Тамарлы, 6/24.

Симеизский территориальный орган: ул. Звездная, 2.

Форосский территориальный орган: ул. Космонавтов, 4.

Пункты сборов для вынужденных переселенцев, жителей освобождённых территорий и участников СВО:

Городской подростково-молодёжный центр, ул. Крупской, 48

АНО «Чистая Ялта», ул Крупской 19.

Штаб волонтёров «Мы вместе» Ялта, ул. Кирова, 10.

Список необходимого нашим Защитникам на передовой:

Медикаменты:

Противоожоговые

Антигистаминные

Кровоостанавливающие препараты

Средства от диареи

Антибиотики таблетированные и ампульные

Обезболивающие

Гемостатики

Оклюзионные

Повязки

Тактические ножницы

Жгуты Эсмарха

Перевязочные ИПП

Витамин С (шипучка)

Витаминные комплексы (любые)

Бинт стерильный

Капли назальные противоаллергические

Жгут/Турникет

ППИ/Бандаж

Перчатки смотровые стерильные

Хлоргексидин

Пластырь рулонный

Мазь от ожогов

Продукты питания:

Вода бутилированная 05л. 1л, 1.5л, 2л, 5л газ, б/газ

Кофе (стики)

Чай пакетированный

Супы, каши, лапша быстрого приготовления

Сладости (печенье, вафли, конфеты)

Энергетики питьевые, витаминные комплексы

Соусы (не стекло)

Орехи, сухофрукты

Консервы

Одежда:

Тёплые балаклавы (осень-зима)

Флисовые шапки (осень-зима)

Тёплые перчатки (осень-зима)

Майки, носки, трусы хлопковые (круглогодично)

Тактическая обувь (кроссовки, полуботинки р.46-56)

Тактические перчатки (L, M, XL)

Дождевики индивидуальные

Военные свитера

Средства гигиены:

Обеззараживающие таблетки для очистки воды

Средства защиты от комаров, клещей, мух, мышей

Стиральный порошок

Зубная паста

Шампуни

Влажные салфетки

Специальное оборудование:

Системы РЭБ и РЭР

Квадрокоптеры

Приборы ночного видения

Дальномеры портативные

Тактические стрелковые очки

Портативные фонарики

Индивидуальные зарядные устройства (power bank)

Тактические ручные часы

Термоса индивидуальные

Термокружки

Наколенники и налокотники

Спальники/Карематы

Техника и инструменты:

Запчасти автомобилей Нива и УАЗ (информация по тел. +79788596666)

Баллоны газовые туристические (например, «Следопыт»)

Масло оружейное щелочное/нейтральное

Генераторы (бензиновые, дизельные от 1kw)

Портативные газовые плиты

Бензопилы (возможно б/у)

Бронепровода и свечи на Газель

Фонарики налобные с зарядкой usb

Фонарики налобные с красным светом

Зарядные устройства (power bank) 10000, 20000, 30000

Батарейки (ААА)

Зарядные устройства к power bank ААА

Сверла на дрель: по дереву, по железу, по бетону (любого деаметра)

Растворители 647,646

Краска в баллончиках (зеленая)

Веревка 5 мм

Лопаты штыковые, совковые

Гвозди

Кирки

Список необходимого для нужд вынужденных переселенцев и освобождённых территорий:

Продукты питания:

Крупы

Макаронные изделия

Молоко длительного срока хранения

Молоко сгущённое

Растительное масло

Чай в пачках, кофе, какао-порошок

Сахар

Мясные и рыбные консервы

Горошек, кукуруза или овощные консервы

Печенье, пряники, конфеты

Горох, фасоль

Сода пищевая

Мука

Сок для детей, детское пюре, каша детская до года

Хлебцы для диабетиков

Средства гигиены и хозтовары:

Мыло туалетное, хозяйственное, детское

Порошок стиральный

Спички

Туалетная бумага

Подгузники (детские и взрослые)

Шампунь ( детский и взрослый)

Влажные салфетки для детей

Влажные салфетке (большие)

Зубная паста (детская и взрослая)

Прокладки женские

Пакеты большого объёма

Зубные щётки

Бумажные полотенца

Одноразовые тарелки (глубокие, мелкие)

Одноразовые стаканы

Миски пластиковые (3л и 5л)

Веники

Мусорные ведра, баки

Мешки мусорные большие

Пакеты фасовочные (маечка)

Одежда и обувь:

Одежда по сезону (мужская, женская, детская)

Обувь по сезону (мужская, женская, детская)

Вещи для детей-сирот, находящихся на обучении на освобождённых территориях:

Футбольные мячи

Обувь для футбола (р. 42-43, 45)

Капы, перчатки, спец.бинты спортивные для занятий боксом

Спортивные костюмы (мужские и женские)

Спортивные сумки через плечо

Кухонные принадлежности, фартуки поварские

Женская одежда

Электроды

Канцтовары

Книги по психологии

Средства гигиены

Косметика

Нижнее бельё (Новое)

Детские игрушки

Коляски, велосипеды, самокаты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта