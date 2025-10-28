Прямо сейчас:
В Ялте для жилфонда стартовал отопительный сезон
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:41 28.10.2025

Теплоснабжающие организации запустили процесс, не дожидаясь нормативных показателей среднесуточной температуры воздуха (она должна быть ниже +8°С в течение 5 дней).  Как поясняет глава администрации Ялты Янина Павленко, процесс не быстрый, а результат зависит от слаженной работы многих, в том числе сотрудников управляющих компаний и самих жильцов. Социальная сфера теплом охвачена полностью, сейчас активно подключатся жилфонд.

Для установления стабильного режима может потребоваться до 5 суток. При возникновении любых вопросов или внештатных ситуаций обращайтесь в аварийные службы. Если батареи нагрелись, а потом резко остыли, это тоже повод для беспокойства – сообщайте, — подчеркивает Янина Павленко.

Как напоминает руководитель Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Журавлёв, подготовка к новому отопительному периоду шла всё межсезонье — проводилась зачистка и замена отдельных участков сети, промывка систем отопления, их опрессовка, поверка домовых приборов учета, наполнение систем теплоносителем.

Обе теплоснабжающие организации, функционирующие в Ялте, были полностью готовы к старту. Проводилась и большая работа с жильцами – все работы по ремонту систем теплоснабжения в квартирах завершились до 15 сентября, чтобы не допустить утечек, — отмечает Юрий Журавлёв.

  • ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» +7 978 917 77 10; +7(3654) 25 50 66; +7(3654) 25 50 87
  • Горячая линия — 8 800 506 80 06 (работает с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
  • АО «Ялтинские тепловые сети». Диспетчерская служба: +7 978 900 53 83, +7(3654) 20 52 90
  • Аварийная служба: + 7 978 900 54 37.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 2

