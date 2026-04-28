В Ялте — Донорская акция ко Дню коренных малочисленных народов России

Присоединиться к мероприятию и добровольно сдать кровь на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, могут все желающие, не имеющие проблем со здоровьем. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров – от 18 лет. Перед сдачей крови обязательно лёгкий завтрак. Телефоны для справок: +7-978-917-20-21; 23-50-95; 23-50-28.

Напомним, предыдущая акция «Сдай кровь, спаси жизнь!» приуроченная к национальному Дню донора, объединила 108 активных ялтинца. В рамках популяризации донорства и поощрения достойных людей, поддержку регулярных доноров, лидеров донорского движения и признание их вклада в спасение жизней чествование прошло в администрации города. Также информационно-просветительские и культурно-досуговые мероприятия прошли в Ялтинской централизованной клубной системе.

Организаторами донорских акций традиционно выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, МБУК «Ялтинская централизованная клубная система». Цель акции — привлечение внимания общественности к донорству, пополнение запасов донорской крови и ее компонентов.

источник: пресс-служба администрации Ялты