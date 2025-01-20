В Ялте — донорская акция «Крым в сердце моём»

Доноров и медицинских работников приветствовали глава администрации города Ялта Янина Павленко и Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

День Республики начали с открытия очень важной донорской акции – «Крым в сердце моём». Мы живем в прекрасном уголке и, конечно же, делаем всё, что в наших силах, чтобы Крым процветал, а его жители были счастливыми и здоровыми. И сегодняшняя акция – еще один шаг к этому! Сейчас в нашем городе есть потребность в донорах всех групп крови, особенно с отрицательным резус-фактором. Вся сданная кровь будет направлена на нужды лечебных учреждений, в том числе в госпитали, где лечатся наши герои – участники специальной военной операции, — отметила Янина Павленко.