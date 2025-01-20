В Ялте — донорская акция «Крым в сердце моём»

Доноров и медицинских работников приветствовали глава администрации города Ялта Янина Павленко и Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.
День Республики начали с открытия очень важной донорской акции – «Крым в сердце моём». Мы живем в прекрасном уголке и, конечно же, делаем всё, что в наших силах, чтобы Крым процветал, а его жители были счастливыми и здоровыми. И сегодняшняя акция – еще один шаг к этому! Сейчас в нашем городе есть потребность в донорах всех групп крови, особенно с отрицательным резус-фактором. Вся сданная кровь будет направлена на нужды лечебных учреждений, в том числе в госпитали, где лечатся наши герои – участники специальной военной операции, — отметила Янина Павленко.
Сегодняшний день очень важный для нашей республики. Именно на референдуме 20 января 1991 года жители полуострова поддержали восстановление автономного статуса Крыма. В 2014 году мы стали непосредственными участниками «Крымской весны», отдав свои голоса, за вхождение республики в состав Российской Федерации. Для каждого из нас – это судьбоносное решение. Мы видим, как развивается Крым. Уверен, что так будет и дальше. Низкий поклон всем донорам за сдачу крови. Вы совершаете доброе дело, которое спасает жизни и здоровье людей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви, а нашему Крыму – процветания, — подчеркнул Глава муниципалитета.
Организаторами донорской акции выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Управление культуры Администрации города Ялта, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система».
В рамках мероприятия от Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система» руководитель образцовой студии «Палитра» Ангелина Лоенко и руководитель образцовой студии «Перспектива» Надежда Кимлач подготовили выставку детских рисунков «Мой любимый Крым». А вокальный ансамбль «Кореиз» под руководством Владимира Смеречинского — творческий музыкальный подарок. Ведущей мероприятия выступила заместитель директора МБУК «Ялтинская централизованная клубная система», депутат городского совета Екатерина Дёмина.
Присоединиться к мероприятию и стать донором крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров – от 18 лет. Телефоны для справок: +7-978-917-20-21; 23-50-95; 23-50-28.
источник: Ялтинский городской совет
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