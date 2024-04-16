В Ялте — Донорская акция «Сдай кровь, спаси жизнь». Присоединяйтесь!

В Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» по инициативе Ялтинской централизованной клубной системы и Центра крови целую неделю с 16 по 19 апреля будет проходить Донорская акция «Сдай кровь, спаси жизнь» приуроченная к Национальному дню донора и направленная на пополнению стратегически важного запаса крови.

Во время акции доноры по велению сердца, полученную денежную компенсацию за обед могут передать на приобретение медикаментов для бойцов защищающих русский мир в зоне Специальной военной операции. Филиал ГБУЗ РК «Центр крови» работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и любой желающий старше 18 лет не имеющий проблем со здоровьем может сдать кровь по адресу: г.Ялта, ул. Свердлова, д. 14 При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Особенно приветствуется командное донорство: организаций, предприятий, общественных объединений, достойных коллективов нашего города! — отмечают организаторы.