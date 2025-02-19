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В Ялте - донорская акция "Я - русский!"
фото: пресс-служба администрация Ялты

В Ялте — донорская акция «Я — русский!»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:04 19.02.2025

Накануне Дня защитника Отечества, с 17 по 21 февраля, в Ялте проходит недельная донорская патриотическая акция «Я – русский!»

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Возраст доноров – от 18 лет.

Организаторами мероприятия традиционно выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система».

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В рамках донорской акции во вторник в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» от Ялтинской централизованной клубной системы руководитель образцовой студии «Палитра» Ангелина Лоенко и руководитель образцовой студии «Перспектива» Надежда Кимлач подготовили выставку детских рисунков «Нашим защитникам», проведут мастер-класс «Звезда Отечества» и передадут подготовленные детьми поздравительные открытки участникам Специальной военной операции.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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