В Ялте формируют новый Молодежный совет

Формирование Молодежного совета будет осуществляться до 02 мая 2024 года, в соответствии с разделом 4 Положения о Молодежном совете муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, утвержденным постановлением Администрации города Ялта Республики Крым от 26 января 2022 года № 166-п.

Молодежный совет формируется в количестве от 9 до 15 человек на основе предложений инициативных групп граждан, молодежных общественных организаций, органов местного самоуправления, Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, направленных в адрес главы администрации города Ялта. Состав Молодежного совета утверждается муниципальными правовыми актами Администрации города Ялта.

В состав Молодежного совета могут входить граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории муниципального образования, в возрасте от 14 до 35 лет, при этом количество членов в возрасте от 14 до 18 лет не должно превышать более половины состава Молодежного совета. При формировании Молодежного совета учитываются заслуги перед Республикой Крым или муниципальным образованием.

Не рассматриваются предложения молодежных некоммерческих организаций:

— которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

— деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было принято судом незаконным.

Не включаются в состав Молодежного совета лица, которые на момент внесения предложения о включении в состав Молодежного совета уже являются членами Молодежного совета иного муниципального образования Республики Крым;

Лица, являющиеся членами молодежных советов иных муниципальных образований Республики Крым, могут быть включены в состав Молодежного совета при условии предоставления письменного обязательства о выходе из состава Молодежного совета иного муниципального образования Республики Крым.

Членами Молодежного совета не могут быть:

— лица, занимающие государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также депутаты федерального, регионального и муниципального уровней;

— лица, признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;

— лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.

Молодежные общественные организации или инициативные группы, предлагающие кандидатов в члены Молодежного совета, в течение 15 календарных дней со дня официального обнародования акта о начале формирования Молодежного совета направляют главе администрации города Ялта следующие документы:

— представление (в форме информационного письма) молодежной общественной организации или инициативной группы, предлагающей кандидата;

— анкету по форме согласно приложению 1 к Положению с указанием трудовой, общественной деятельности, иных личных сведений;

— портфолио (включающее, при наличии, проекты как социальной, так и общественной направленности);

— согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к Положению;

— заверенную выписку из протокола или копию протокола молодежной общественной организации о предложении кандидата;

— заверенную копию свидетельства о государственной регистрации молодежной общественной организации, устава или положения (при наличии);

— фото 3х4;

— копию паспорта кандидата в члены Молодежного совета.

Один и тот же кандидат может быть выдвинут только одной молодежной общественной организацией (инициативной группой).

Органы местного самоуправления, предлагающие кандидатов в члены Молодежного совета, в течение 15 календарных дней со дня официального обнародования акта о начале формирования Молодежного совета направляют главе администрации города Ялта следующие документы:

— представление (в форме информационного письма) органа местного самоуправления, предлагающего кандидата;

— анкету по форме согласно приложению 1 к Положению с указанием трудовой, общественной деятельности, иных личных сведений;

— портфолио (включающее, при наличии, проекты как социальной, так и общественной направленности);

— согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 Положению;

— фото 3х4;

— копию паспорта кандидата в члены Молодежного совета.

Документы кандидатов в члены Молодежного совета, поступившие в адрес главы администрации города Ялта после завершения срока приема документов, рассмотрению не подлежат.

Последний день подачи документов – 02 мая 2024 года (документы принимаются в течение 15 дней со дня размещения на сайте настоящего объявления – 18 апреля 2024 года).

Документы могут быть направлены почтовой связью, доставлены курьером или принесены лично по адресу: 298612, Республика Крым, г. Ялта, ул. Калинникова, д. 14, каб. № 12, Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым (с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

источник: пресс-служба администрации Ялты