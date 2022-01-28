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В Ялте формируют Общественный совет
иллюстрация: mohamed hassan (pxhere.com)

В Ялте формируют Общественный совет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:13 28.01.2022

Что такое Общественный совет в Ялте? Как подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко, члены общественного совета постоянно контролируют каждый шаг руководства города, держа связь с его жителями по всем вопросам. Они принимают участие в работе комиссий, осуществляют контроль за качеством детского питания в учебных заведениях, за процессом выборов, ремонтов, городского благоустройства, участвуют в разработке схемы движения общественного транспорта и т.д.

В любом вопросе опираемся на мнение членов общественного совета! Это один из мостиков, связующих с жителями города. Он помогает городским властям принимать верные решения. Это наши советники и консультанты, голос общественности, который должен быть обязательно услышан!, — цитирует пресс-служба главу администрации города Ялта Янину Павленко.

Прием документов проходит по адресу: 298600, Республика Крым, г. Ялта, пл. Советская, 1, каб. 314. Полное описание процедуры  —  https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/22994

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Положение о совете:  https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/15158

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта


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