В Ялте формируют Общественный совет

Что такое Общественный совет в Ялте? Как подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко, члены общественного совета постоянно контролируют каждый шаг руководства города, держа связь с его жителями по всем вопросам. Они принимают участие в работе комиссий, осуществляют контроль за качеством детского питания в учебных заведениях, за процессом выборов, ремонтов, городского благоустройства, участвуют в разработке схемы движения общественного транспорта и т.д.

В любом вопросе опираемся на мнение членов общественного совета! Это один из мостиков, связующих с жителями города. Он помогает городским властям принимать верные решения. Это наши советники и консультанты, голос общественности, который должен быть обязательно услышан!, — цитирует пресс-служба главу администрации города Ялта Янину Павленко.

Прием документов проходит по адресу: 298600, Республика Крым, г. Ялта, пл. Советская, 1, каб. 314. Полное описание процедуры — https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/22994

Положение о совете: https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/15158

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта