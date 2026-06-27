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В Ялте горит лес. Огонь охватил более трех гектаров
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

В Ялте горит лес. Огонь охватил более трех гектаров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:55 27.06.2026

В Крыму огнеборцы тушат лесной пожар в Ялте у подножия горы Ай-Петри, площадь возгорания превысила 3 гектара. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Огнеборцы ликвидируют лесной пожар в Ялте… Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Площадь пожара составляет 3,2 гектара, — говорится в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по РК, а также силы и средства «Крым-Спас», представители Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, учреждения «Заповедный Крым» и волонтеры.

Всего к ликвидации пожара привлечено 98 человек, 24 единицы техники.

Сообщается, что ситуацию удалось стабилизировать, возгорание локализовано.

В Крыму с 24 июня ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

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На территориях населенных пунктов и дачных участках запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.

Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в ближайшую неделю погода на полуострове установится жаркая. Среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.

источник: РИА Новости Крым 

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