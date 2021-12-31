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В Ялте госавтоинспекторы провели ежегодную акцию «Полицейский Дед Мороз»

В Ялте госавтоинспекторы провели ежегодную акцию «Полицейский Дед Мороз»

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 13:58 31.12.2021

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» вышли на дороги г. Ялты, чтобы поздравить автолюбителей с любимым всеми праздником — Новым годом.

Детям, которые находились в транспорте Дед Мороз вручал подарки, а водителям в очередной раз напоминали о необходимости соблюдения ПДД вручая им информационные листовки и светоотражающие браслеты, — рассказали детали акции в пресс-службе МВД России в Крыму.

В Ялте госавтоинспекторы провели ежегодную акцию «Полицейский Дед Мороз» В Ялте госавтоинспекторы провели ежегодную акцию «Полицейский Дед Мороз» В Ялте госавтоинспекторы провели ежегодную акцию «Полицейский Дед Мороз»

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

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