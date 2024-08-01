В Ялте готовят к отправке большую партию гуманитарного груза

Нашим защитникам на Херсонском направлении спортивно-патриотический клуб «Русь» передал 700 литров бутилированной воды, а Ялтинский хлебокомбинат – сухари, овсяное печенье, бублики. И, конечно же, ни один груз из Ялты не уходит без детских писем и рисунков, икон, молитвенных поясов.

Приходит помощь и из других городов. Так, благотворительный фонд «Умиление» из Верхней Салды передал бойцам дроны, карематы, пятиточечники, волокуши, аптечки, газовые баллоны, паракорды, маскировочные сети, плащи. Изготовитель сухих продуктовых смесей из Симферополя (ее ласково называют Мама Маша) – сухие каши, супы, борщи, а в детдом – постельное белье и антисептики.

Все это в ближайшее время доставит команда Благотворительного фонда Боевое братство «Ялта Юг» (https://t.me/Yalta_YG) на отремонтированных автомобилях «Z Гаража» (https://t.me/Z_garaj). Ребята также сами активно собирают все необходимое, а их жены по спецзаказу с передовой приготовили даже морковь по-корейски. Друзья! Только вместе мы – сила. Благодарю всех, кто приближает нашу Победу, — обращается глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта