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В Ялте готовятся к реконструкции овощного рынка. Час «Ч»?

В Ялте готовятся к реконструкции овощного рынка. Час «Ч»?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:21 16.11.2023

Старт работ по реконструкции ялтинского овощного рынка запланирован на 1 марта следующего года. По словам  главы администрации Ялты Янины Павленко, обновить внешний вид рынка, не соответствующий статусу курортного города, задача давняя.

Работаем комплексно – непосредственно с владельцем рынка и с собственниками прилегающих к нему объектов. После обновления рынок будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью 15 000 кв.м.  На первом этаже планируется расположить продуктовую группу, фуд-корт с фонтаном, пекарни, цеха мясных полуфабрикатов. На втором – хозяйственные и промышленные группы товаров. Подвальное помещение площадью 2000 квадратов  подойдёт для холодильных камер и складских помещений. На крыше будет оборудован паркинг на 290 мест, — цитирует пресс-служба  Янину Павленко. 

Уже разработаны проекты по переносу городской теплотрассы с заменой коммуникаций, водоотведения ливневых вод, реконструкции электрических сетей.

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В Ялте готовятся к реконструкции овощного рынка. Час "Ч"? В Ялте готовятся к реконструкции овощного рынка. Час "Ч"?

В целом работы продлятся полтора-два года. На это время планируем создать временный рынок – сейчас ищем подходящее для этого место, — говорит глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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