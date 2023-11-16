В Ялте готовятся к реконструкции овощного рынка. Час «Ч»?

Уже разработаны проекты по переносу городской теплотрассы с заменой коммуникаций, водоотведения ливневых вод, реконструкции электрических сетей.

В Севастополе с воинскими почестями проводили в последний путь героев СВО – офицера и рядового

Узнайте больше: В Севастополе с воинскими почестями проводили в последний путь героев СВО – офицера и рядового

В целом работы продлятся полтора-два года. На это время планируем создать временный рынок – сейчас ищем подходящее для этого место, — говорит глава администрации Ялты.