В Ялте готовятся к зимним праздникам. Массовых мероприятий не будет, но…

Меньше месяца до Нового года – Ялта готовится к празднику. Впрочем, массовых мероприятий по понятным причинам не будет, но городские власти обещают создать праздничную атмосферу, прежде всего, для детей.

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в планах игровые программы, концерты, показ новогодних фильмов в передвижном Автоклубе, мероприятия на Поляне сказок, в театре Чехова, учреждениях культуры, школах, детсадах.

Открытие городской елки и старт новогодних мероприятий состоится 19 декабря. В этом году добавим Ялте новогодних огней – из бюджета средства на эти цели, как уже рассказывала, не выделяются, это подарок городу от крупнейших банков, которые работают в регионе. Установим сразу три новогодние красавицы — на площади Советской и две на Набережной. По поселкам ели будут наряжены в домах культуры и клубах, — отметила Янина Павленко.



В канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка будут объезжать город на тематически оформленном автомобиле, а на набережной, в районе круглого фонтана, будет организована работа праздничной ярмарки.

Кроме того, 19 декабря состоится кинопоказ для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. А в течение всего дня будет проходить театрализованное посещение детей с тяжелыми формами заболеваний двигательного аппарата: к ним в гости приедут Дед Мороз и Снегурочка с подарками.

Такой объезд детей в Ялте проводится уже 20-й раз. Это традиционное поздравление мы хотим организовать не только 19-го, но и 26-го, и 27 декабря. Планируем, что мы поздравим не только детей, но и членов семьей, которые с ребенком переживают тяжелую ситуацию. Это всего около 80 человек, — рассказала начальник Управления культуры Ялты Ирина Гришко.

30 и 31 декабря с 15:00 до 18:00 у главной елки пройдут праздничные новогодние развлечения. Ялтинцы и гости города смогут сфотографироваться с ростовыми куклами, дети — принять участие в игровых программах. В эти дни также выступят ялтинские самодеятельные коллективы, профессиональный коллектив, без установки сцены.

В районе квадратного фонтана разместят многофункциональный центр «Киноклуб», посредством которого организуют показ новогодних фильмов и мультфильмов.

В Новогоднюю ночь на набережной, в районе круглого фонтана, установят LED-экран, на котором будут транслироваться поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина, руководства Республики Крым и Ялты, специально подготовленный видеоконтент о результатах 2023 года, а также музыкальный новогодний контент.