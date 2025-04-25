В Ялте грядет первый этап капремонта сквера «Горсад»

Контракт на капремонт (благоустройство) сквера «Городской сад» заключён, проект прошёл экспертизу и одобрен на расширенном заседании Общественного совета Ялты.
Предстарт первого этапа капремонта сквера «Горсад». Работы начнутся уже совсем скоро, а накануне мой заместитель – начальник ДСиБ Ирина Беломестнова, руководитель МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади, руководитель театра им. Чехова Геннадий Абросимов и подрядчик на месте обговорили детали и обсудили технические вопросы, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Нам необходимо обеспечить подъезд и проход к жилым домам, граничащим с участком, максимально сохранить гранитное мощение перед театром и зелёные насаждения (в частности – юкки). В планах также обеспечение доступа для маломобильных групп, перенос водопроводного коллектора, обустройство общественного туалета и, возможно, перемещение НТО (кофейни), — в свою очередь, уточнила заместитель главы администрации Ялты — начальник Департамента строительства и благоустройства Ирина Беломестнова.
Контракт на выполнение капремонта сквера «Горсад» заключён, документация прошла все требуемые согласования и получила одобрение госэкспертизы, также он поддержан на расширенном заседании Общественного совета.
Янина Павленко напомнила, что сквер «Городской сад вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, его проект выполнен компанией «М4».
Сквер преобразится новыми современными формами, площадями, озеленением, современным освещением, элементами дизайна. Делим проект на две части – первым этапом работаем с территорией чуть более 1,7 га. Вторым – благоустроим прилегающую улично-дорожную сеть – Чехова, Морскую, Екатерининскую. Это связано с подготовкой к реализации двух серьезнейших инвестпроектов (именно здесь пойдет строительная техника) – реставрации усадьбы Меллер-Закомельских и исторического здания на Чехова, 12, — пояснила глава администрации Ялты.
Она также напомнила, что в минувшем году помимо Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, где «Горсад» стал одним из победителей, он также участвовал во Всероссийском онлайн-голосовании на платформе http://za.gorodsreda.ru/ и всего на тысячу голосов «отстал» от победителя – общественного парка в Гурзуфе, работы по благоустройству которого также пройдут в этом году.
А третьим к финишу пришёл парк «Ясная Поляна» в Гаспре, который в этом году вновь вместе с четырьмя другими общественными пространствами участвует в голосовании. Напомню, что голосование стартовало 21 апреля и пройдёт до 12 июня. Отдать свой голос могут граждане России старше 14 лет на платформе http://za.gorodsreda.ru/, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтёров, которые скоро появятся на улицах, — подытожила глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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