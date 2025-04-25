В Ялте грядет первый этап капремонта сквера «Горсад»

Янина Павленко напомнила, что сквер «Городской сад вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, его проект выполнен компанией «М4».

Сквер преобразится новыми современными формами, площадями, озеленением, современным освещением, элементами дизайна. Делим проект на две части – первым этапом работаем с территорией чуть более 1,7 га. Вторым – благоустроим прилегающую улично-дорожную сеть – Чехова, Морскую, Екатерининскую. Это связано с подготовкой к реализации двух серьезнейших инвестпроектов (именно здесь пойдет строительная техника) – реставрации усадьбы Меллер-Закомельских и исторического здания на Чехова, 12, — пояснила глава администрации Ялты.

Она также напомнила, что в минувшем году помимо Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, где «Горсад» стал одним из победителей, он также участвовал во Всероссийском онлайн-голосовании на платформе http://za.gorodsreda.ru/ и всего на тысячу голосов «отстал» от победителя – общественного парка в Гурзуфе, работы по благоустройству которого также пройдут в этом году.

А третьим к финишу пришёл парк «Ясная Поляна» в Гаспре, который в этом году вновь вместе с четырьмя другими общественными пространствами участвует в голосовании. Напомню, что голосование стартовало 21 апреля и пройдёт до 12 июня. Отдать свой голос могут граждане России старше 14 лет на платформе http://za.gorodsreda.ru/, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтёров, которые скоро появятся на улицах, — подытожила глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта