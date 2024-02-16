Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Ялте грядет реконструкция овощного рынка. Власти обсудили с предпринимателями проблемные вопросы
актуально в республике
В Ялте грядет реконструкция овощного рынка. Власти обсудили с предпринимателями проблемные вопросы

В Ялте грядет реконструкция овощного рынка. Власти обсудили с предпринимателями проблемные вопросы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:59 16.02.2024

В Ялте начинается реконструкция овощного рынка. Как всегда, в подобных случаях, появилось много слухов от полного закрытия рынка, до «зачистки» торговых мест и всего рыночного бизнеса. Глава администрации Ялты Янина Павленко встретилась с предпринимателями и вот что им объяснила:

Рынок временно переезжает на подготовленную площадку в районе автовокзала (справа от «Яблока»). Её забетонируют, оборудуют торговые места, подведут коммуникации. Только после того, как всё будет готово под ключ, начнётся переезд. Там предприниматели смогут спокойно работать до окончания реконструкции (декабрь 2025-го). Парковка перед «Яблоком» будет использоваться по прямому назначению – ярмарок там больше не будет.

В Ялте грядет реконструкция овощного рынка. Власти обсудили с предпринимателями проблемные вопросы

По словам Павленко, вопрос реконструкции ялтинского овощного рынка – на контроле Главы Республики Крым. Откладывать или переносить её нельзя.

Зато уже через 2 года на месте старых рядов появится красивый трёхуровневый рынок, где на первом разместятся овощи, фрукты и бакалея,  на втором – одежда и обувь, а на третьем – парковка на 280 машиномест, — рассказала глава администрации Ялты.

Интересно, все предприниматели поверили?

В Ялте грядет реконструкция овощного рынка. Власти обсудили с предпринимателями проблемные вопросы

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.

Просмотры: 52

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.