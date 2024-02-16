В Ялте грядет реконструкция овощного рынка. Власти обсудили с предпринимателями проблемные вопросы

В Ялте начинается реконструкция овощного рынка. Как всегда, в подобных случаях, появилось много слухов от полного закрытия рынка, до «зачистки» торговых мест и всего рыночного бизнеса. Глава администрации Ялты Янина Павленко встретилась с предпринимателями и вот что им объяснила:

Рынок временно переезжает на подготовленную площадку в районе автовокзала (справа от «Яблока»). Её забетонируют, оборудуют торговые места, подведут коммуникации. Только после того, как всё будет готово под ключ, начнётся переезд. Там предприниматели смогут спокойно работать до окончания реконструкции (декабрь 2025-го). Парковка перед «Яблоком» будет использоваться по прямому назначению – ярмарок там больше не будет.

По словам Павленко, вопрос реконструкции ялтинского овощного рынка – на контроле Главы Республики Крым. Откладывать или переносить её нельзя.

Зато уже через 2 года на месте старых рядов появится красивый трёхуровневый рынок, где на первом разместятся овощи, фрукты и бакалея, на втором – одежда и обувь, а на третьем – парковка на 280 машиномест, — рассказала глава администрации Ялты.

Интересно, все предприниматели поверили?

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.