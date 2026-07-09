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В Ялте и Евпатории инвесторам предлагают 5 объектов культурного наследия
фото: пресс-служба Правительства РК - https://rk.gov.ru/articles/19ede92b-ca1f-40cb-838d-e1210814ec74

В Ялте и Евпатории инвесторам предлагают 5 объектов культурного наследия

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:12 09.07.2026

В Республике Крым инвесторам доступны 5 объектов культурного наследия. Исторические здания в Ялте и Евпатории могут получить новую жизнь, обладают потенциалом для восстановления и последующего использования в хозяйственной деятельности. Для удобства потенциальных инвесторов создана платформа наследие.дом.рф.

Министерство культуры Российской Федерации расширило программу льготного кредитования инвесторов на проекты по сохранению объектов культурного наследия с приспособлением под современное использование.

Кредит по ставке 6% годовых смогут получить инвесторы, которые планируют восстановление объектов культурного наследия для использования их под гостиницы. При этом необходимо, чтобы площадь гостиницы составляла не менее 500 квадратных метров, номерной фонд – не менее 10 номеров. Также, в кредитном договоре отражается обязательство на получение гостиницей классификации не менее 3 звезд в течение года после ввода в эксплуатацию.

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В иных случаях льготный кредит на работы по восстановлению объектов культурного наследия, а также на разработку проектной документации составляет 9% (при отсутствии нарушений со стороны заемщика и ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, не превышающей 21%) (https://наследие.дом.рф/программа-льготного-кредитования-окн).

Подробная информация об объектах культурного наследия регионального значения, условиях передачи и документах размещена на платформе наследие.дом.рф по ссылкам:

  • «Особняк А.М. Жолноренко»

https://наследие.дом.рф/объект-особняк-а-м-жолноренко-республика-крым-3031/

  • «Приморская санатория» Н.Д. Лосева»

https://наследие.дом.рф/объект-приморская-санатория-н-д-лосева-республика-крым-3655/

  • «Дом для семьи Токмаковых»

https://наследие.дом.рф/объект-дом-для-семьи-токмаковых-республика-крым-3622/

  • «Дом Г.Е. Овчинникова»

https://наследие.дом.рф/объект-дом-г-е-овчинникова-республика-крым-3619/

  • «Здание роддома П.Ф. Соболева»

https://наследие.дом.рф/объект-здание-роддома-п-ф-соболева-республика-крым-3033/.

При подготовке проекта необходимо учитывать предмет охраны и требования законодательства. Регион готов предоставить инвестору консультационное сопровождение.

по информации пресс-службы Министерства культуры Республики Крым

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