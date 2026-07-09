В Ялте и Евпатории инвесторам предлагают 5 объектов культурного наследия

Министерство культуры Российской Федерации расширило программу льготного кредитования инвесторов на проекты по сохранению объектов культурного наследия с приспособлением под современное использование.

Кредит по ставке 6% годовых смогут получить инвесторы, которые планируют восстановление объектов культурного наследия для использования их под гостиницы. При этом необходимо, чтобы площадь гостиницы составляла не менее 500 квадратных метров, номерной фонд – не менее 10 номеров. Также, в кредитном договоре отражается обязательство на получение гостиницей классификации не менее 3 звезд в течение года после ввода в эксплуатацию.

В иных случаях льготный кредит на работы по восстановлению объектов культурного наследия, а также на разработку проектной документации составляет 9% (при отсутствии нарушений со стороны заемщика и ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, не превышающей 21%) (https://наследие.дом.рф/программа-льготного-кредитования-окн).

Подробная информация об объектах культурного наследия регионального значения, условиях передачи и документах размещена на платформе наследие.дом.рф по ссылкам:

«Особняк А.М. Жолноренко»

https://наследие.дом.рф/объект-особняк-а-м-жолноренко-республика-крым-3031/

«Приморская санатория» Н.Д. Лосева»

https://наследие.дом.рф/объект-приморская-санатория-н-д-лосева-республика-крым-3655/

«Дом для семьи Токмаковых»

https://наследие.дом.рф/объект-дом-для-семьи-токмаковых-республика-крым-3622/

«Дом Г.Е. Овчинникова»

https://наследие.дом.рф/объект-дом-г-е-овчинникова-республика-крым-3619/

«Здание роддома П.Ф. Соболева»

https://наследие.дом.рф/объект-здание-роддома-п-ф-соболева-республика-крым-3033/.

При подготовке проекта необходимо учитывать предмет охраны и требования законодательства. Регион готов предоставить инвестору консультационное сопровождение.

по информации пресс-службы Министерства культуры Республики Крым