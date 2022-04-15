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В Ялте и поселках - сельскохозяйственные ярмарки

В Ялте и поселках — сельскохозяйственные ярмарки

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 11:02 15.04.2022

На ярмарках можно будет приобрести продукты питания от местных производителей.

Социальная группа товаров будет реализовываться по ценам, рекомендованным Министерством промышленной политики Республики Крым, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

В пятницу, 15 апреля:

  • в Ялте – у дома №77 на улице Свердлова и у дома №1 на улице Грибоедова
    в Гурзуфе – на ул. Артековская, 10 и ул. 60 лет СССР, 18
    в Никите – в районе дома №7
    в Кореизе – на ул. Севастопольское шоссе, 27
    в Массандре – на ул. Винодела Егорова, 22, ул. Стахановская, 32-34

В субботу, 16 апреля:

  • в Ялте – на улице Киевской, в районе остановке 5-й квартал
    в Гурзуфе – на ул. Артековская, 10 и ул. 60 лет СССР, 18
    в Никите – в районе дома №7
    в Форосе – на ул. Космонавтов, 18
    в Массандре – на ул. Винодела Егорова, 22, ул. Стахановская, 32-34, ул. Южнобережное шоссе, 13
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В воскресенье, 17 апреля:

в Алупке – ул. Южнобережный спуск, 1а
в Гурзуфе – на ул. Артековская, 10 и ул. 60 лет СССР, 18, ул. Соловьёва, 12
в Симеизе – на ул. Советская, 46
в Никите – в районе дома №7
в Массандре – на ул. Винодела Егорова, 22, ул. Стахановская, 32-34, ул. Южнобережное шоссе, 13

Режим работы: с 07:00 до 16:00

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта


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