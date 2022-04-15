В Ялте и поселках — сельскохозяйственные ярмарки

На ярмарках можно будет приобрести продукты питания от местных производителей.
Социальная группа товаров будет реализовываться по ценам, рекомендованным Министерством промышленной политики Республики Крым, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.
В пятницу, 15 апреля:
- в Ялте – у дома №77 на улице Свердлова и у дома №1 на улице Грибоедова
в Гурзуфе – на ул. Артековская, 10 и ул. 60 лет СССР, 18
в Никите – в районе дома №7
в Кореизе – на ул. Севастопольское шоссе, 27
в Массандре – на ул. Винодела Егорова, 22, ул. Стахановская, 32-34
В субботу, 16 апреля:
- в Ялте – на улице Киевской, в районе остановке 5-й квартал
в Гурзуфе – на ул. Артековская, 10 и ул. 60 лет СССР, 18
в Никите – в районе дома №7
в Форосе – на ул. Космонавтов, 18
в Массандре – на ул. Винодела Егорова, 22, ул. Стахановская, 32-34, ул. Южнобережное шоссе, 13
В воскресенье, 17 апреля:
в Алупке – ул. Южнобережный спуск, 1а
в Гурзуфе – на ул. Артековская, 10 и ул. 60 лет СССР, 18, ул. Соловьёва, 12
в Симеизе – на ул. Советская, 46
в Никите – в районе дома №7
в Массандре – на ул. Винодела Егорова, 22, ул. Стахановская, 32-34, ул. Южнобережное шоссе, 13
Режим работы: с 07:00 до 16:00
Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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