В Ялте идут донорские акции

По итогам 2025 года Ялта стала лидером всероссийского донорского движения, одержав победу сразу в двух конкурсах: «Донорство крови. Связь поколений» и «Код донора. Защитники Отечества». Сподвижник и идейный вдохновитель донорства в нашем городе — депутат Ялтинского городского совета Екатерина Вячеславовна Дёмина, которая личным примером показывает важность сдачи донорской крови, и сумевшая объединить два важных направления — культуру и донорство. Низкий поклон всем сотрудникам станции переливания крови и донорам за спасение жизни людей и участие в таком благом деле. По случаю Дня Республики Крым желаю всем крепкого здоровья, успеха и благополучия. Нашему прекрасному полуострову — процветания и стремительного развития!, — отметил Константин Шимановский.

В рамках акции от Ялтинской централизованной клубной системы руководитель студии «Палитра» Ангелина Лоенко и руководитель студии «Перспектива» Надежда Кимлач подготовили выставку детских рисунков «Любимый Крым». Вокальный ансамбль «Кореиз» под руководством Владимира Смеречинского выступили с творческим музыкальным подарком — душевной песней.Также доноры всю неделю по предъявлении справки о донорстве бесплатно посещали Ялтинский историко-литературный музей.

В честь Дня студента и Татьяниного дня с 26 по 30 января в Ялте в филиале ГБУЗ РК «Центр крови» с 8:00 до 13:00 будет проходить донорская акция «Будущее за нами». Присоединиться к мероприятию и добровольно сдать кровь могут на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров — от 18 лет. Телефоны для справок: +7-978-917-20-21; 23-50-95; 23-50-28. Перед сдачей крови обязательно лёгкий завтрак

Стоит отметить, что собранная кровь направляется в медицинские учреждения и госпиталя, где лечатся участники Специальной военной операции. Организаторами донорской акции традиционно выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», МБУК «Ялтинская централизованная клубная система», Ялтинский городской совет.

источник: пресс-служба администрации Ялты