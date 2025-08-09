В Ялте идёт набор в новые классы для детей с ограниченными возможностями здоровья

Департамент образования и молодежной политики сообщает о начале приёма заявлений в отдельные 1-й и 5-й классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по адаптированным основным общеобразовательным программам (для обучающихся с ЗПР и РАС (варианты 7.2, 8.2):
- в школе № 10 откроется 1-й отдельный класс для обучающихся с ОВЗ (ул. Калинникова, 14, тел.: +7(3654)343094).
- в школе № 11 будет работать 5-й отдельный класс для обучающихся с ОВЗ (ул. ЮБШ, 2-а, тел.: +7(3654) 205268).
Для приёма в эти классы родители или законные представители должны лично представить в школу следующие документы:
- заявление о приеме на обучение;
- коллегиальное заключение психолого-медико-педагогической комиссии, рекомендующее обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам начального или основного общего образования для обучающихся с ЗПР и РАС (варианты 7.2, 8.2);
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка (документа, подтверждающего установление опеки или попечительства);
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости).
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
С тегами: образование в Крыму