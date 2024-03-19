В Ялте идёт процесс актуализации очереди на получение жилья

В связи с ежегодной перерегистрацией граждан и актуализацией очереди граждан, состоящих на квартирном учете по месту жительства в МО ГО Ялта нуждающихся в улучшении жилищных условий, принятых на учет до 18.03.2014 и после, руководствуясь нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Крым от 06.07.2015 № 130-ЗРК «О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым», Управление жилищной политики Администрации города Ялта приглашает граждан на личный приём для рассмотрения вопроса дальнейшего нахождения на квартирном учете. Приём проводится каждый четверг по адресу: г. Ялта, пл. Советская, 1 (вход в здание Администрации с южной стороны). Телефон для справок: +7 (3654) 20-57-50.

При себе гражданам необходимо иметь пакеты документов, перечень которых приведен ниже.

Перечень документов Гражданам, принятым на квартирный учет до 18.03.2014:

копии паспортов граждан Российской Федерации с регистрацией на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, копии свидетельств о рождении состоящего на учете и членов его семьи, состоящих совместно с ним на учете;

копии свидетельства о заключении брака, смене фамилии, имени, отчества (при необходимости);

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования всех членов семьи (СНИЛС);

выписка из домовой книги или справка о регистрации по месту жительства о составе семьи и занимаемых жилых помещениях с указанием общей площади жилого помещения (Форма № 9) ( при наличии );

); документы, подтверждающие льготы ( при наличии );

); копии правоустанавливающих документов на жилые помещения (свидетельство о регистрации права, договор купли-продажи, дарения и др.), принадлежащие гражданину, состоящему на жилищном учете, и членам его семьи, состоящим совместно с ним на жилищном учете;

копии актуального технического паспорта, кадастрового паспорта жилого помещения ( при наличии ), в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства.

Перечень документов Гражданам, принятым на квартирный учет после 18.03.2014:

справку из ГИБДД о наличии или отсутствии транспортных средств;

справки о доходах на каждого члена семьи за последние 12 месяцев (2-НДФЛ о заработной плате);

справку СЗИ-6 (из МФЦ или пенсионного фонда о пенсионных начислениях);

копии документов, подтверждающих льготы ( при наличии );

); согласие на обработку персональных данных;

кадастровые справки о стоимости имущества, находящегося в собственности у очередника и членов его семьи.

Вне очереди жилье могут получить граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, имеющие право на внеочередное предоставление жилья регламентируемые частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации:

жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодным для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции ;

в установленном порядке для проживания и ; страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых утвержден Приказами Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012 г. № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», от 30.11.2012 г. № 991н «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь».

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта