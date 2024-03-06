В Ялте идёт выездная диспансеризация ветеранов

Сейчас медики осматривают и обследуют 30 ветеранов. Если в этом будет необходимость, специалисты ЯММЦ ФМБАА России готовы дополнительно включить в список желающих.

Один из таких пациентов, к которому выезжали медики, — Почетный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников, чей жизненный путь вызывает искреннее уважение. Он участвовал в боях на Малой земле, форсировал Днепра, участвовал в освобождении Киева, Житомира, в боях за Сандомирский плацдарм, освобождении Словакии, Венгрии, юга Польши. День Победы 9 мая 1945-го Анатолий Михайлович Сотников встретил в Праге. И после победы Сотников в качестве переводчика ещё долго помогал в работе с немецкими военнопленными. За участие в Великой Отечественной войне ветеран получил четыре благодарности Верховного Главнокомандующего, был награждён Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Отечественной войны III степени, Орденом Богдана Хмельницкого, многочисленными медалями.

9 марта Анатолию Михайловичу исполнится 100 лет — и чествовать его будут многие ялтинцы. Поэтому совсем не лишним было накануне проверить его самочувствие. Фельдшер ЯММЦ ФМБА России Артем Осипов и медицинская сестра Надежда Бутырская провели на дому у ветерана первый этап диспансеризации. Анатолий Михайлович весьма бодр и настроен оптимистически, и готов встретить свой 100-летний юбилей с хорошим настроением и в добром здравии, — отмечают специалисты.

источник: пресс-служба администрации Ялты