В Ялте идёт выездная диспансеризация ветеранов

Медицинская бригада ЯММЦ ФМБА России продолжает профилактические осмотры ветеранов на дому:
Третий год подряд мы проводим выездную диспансеризацию для ветеранов, и такая форма работы очень востребована. Лицам преклонного возраста удобно, когда прямо на дому они проходят все необходимые обследования. Бригада медиков выезжает в удобное время, предварительно наши специалисты созваниваются, чтобы дома был кто-то из родственников или соседей, — рассказывает руководитель ЯММЦ ФМБА России Ольга Еремина.
В Совете ветеранов Ялты сообщили, что составлены списки ветеранов, которые нуждаются в медицинском обследовании:
Созвонились с родственниками, чтобы определить время визита медиков. Спасибо Ялтинскому многопрофильному медицинскому центру ФМБА России, что они всегда идут нам навстречу и откликаются на все наши просьбы и пожелания, — отмечает председатель Совета ветеранов Ялты Юрий Кириллов.
В поликлинике также составлен график выезда к ветеранам.
Сначала мы направляем к ним фельдшера и медсестру. Они заполняют опросный лист, берут анализы, измеряют артериальное давление, делают кардиограмму. После получения результатов анализов и кардиограммы на дом направляется терапевт, который назначает лечение и определяет, какие консультации узких специалистов необходимы каждому пациенту, — рассказала о механизме проведения выездной диспансеризации и.о. заведующей поликлиники №1 Наталья Волошина.
Сейчас медики осматривают и обследуют 30 ветеранов. Если в этом будет необходимость, специалисты ЯММЦ ФМБАА России готовы дополнительно включить в список желающих.
Один из таких пациентов, к которому выезжали медики, — Почетный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников, чей жизненный путь вызывает искреннее уважение. Он участвовал в боях на Малой земле, форсировал Днепра, участвовал в освобождении Киева, Житомира, в боях за Сандомирский плацдарм, освобождении Словакии, Венгрии, юга Польши. День Победы 9 мая 1945-го Анатолий Михайлович Сотников встретил в Праге. И после победы Сотников в качестве переводчика ещё долго помогал в работе с немецкими военнопленными. За участие в Великой Отечественной войне ветеран получил четыре благодарности Верховного Главнокомандующего, был награждён Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Отечественной войны III степени, Орденом Богдана Хмельницкого, многочисленными медалями.
9 марта Анатолию Михайловичу исполнится 100 лет — и чествовать его будут многие ялтинцы. Поэтому совсем не лишним было накануне проверить его самочувствие. Фельдшер ЯММЦ ФМБА России Артем Осипов и медицинская сестра Надежда Бутырская провели на дому у ветерана первый этап диспансеризации. Анатолий Михайлович весьма бодр и настроен оптимистически, и готов встретить свой 100-летний юбилей с хорошим настроением и в добром здравии, — отмечают специалисты.
источник: пресс-служба администрации Ялты
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение Крыма