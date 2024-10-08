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Иллюстрация: Следком

В Ялте избили участника СВО. Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:24 08.10.2024

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о том, что в Ялте местные жители во время конфликта избили участника специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, — говорится в сообщении.

Как пояснили в СК, в соцмедиа появились сообщения о том, что в Ялте местные жители в ходе ссоры по малозначительному поводу причинили телесные повреждения участнику СВО. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, в настоящее время он находится в больнице.

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