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В Ялте изменят организацию дорожного движения
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте изменят организацию дорожного движения

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 17:39 22.05.2025

Главный вопрос – максимальная разгрузка центра города в курортный сезон.

Для этого с начала июня будем проводить эксперимент на остановке «Спартак» (в сторону центра) – планируем временно убрать парковку, перенести остановку ближе к мосту, обозначив делиниаторами полосу для общественного транспорта. А на самом мосту с Красноармейской на Маршака убираем неэффективные светофоры. Также ликвидируем пешеходный переход к институту «Магарач», который находится ближе к остановке «Кирова», — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

Большая работа предстоит с организацией движения на 5 квартале, где к открытию планируется временный рынок. Так как нагрузка на дорожную сеть в разы увеличится, сейчас там определяют места под муниципальную парковку, в том числе будет задействовано пространство у магазина «Яблоко» и выше к автовокзалу. Также до 1 июня будет установлен светофор на пешеходном переходе остановки «5 квартал», а в последствии – и со стороны ул. Московская, не доезжая до автовокзала – это позволит избежать заторов.

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Все варианты по обустройству дорожной сети подробнее обсудят на расширенной Комиссии по организации дорожного движения.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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