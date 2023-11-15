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В Ялте капитально ремонтируют школу №13. Со срывом сроков…

В Ялте капитально ремонтируют школу №13. Со срывом сроков…

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 18:24 15.11.2023

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, предыдущий подрядчик, который занимался ремонтом школы №13, оказался недобросовестным. Он не только затянул работы и сорвал все сроки, но и провел их некачественно.

Договор расторгли, материалы передали в правоохранительные органы. Новый подрядчик определен — сейчас он исправляет ошибки предшественника. Так, например, переделывается усиление несущих конструкций. Уже на 75% завершены черновые работы, окончен демонтаж. На первом этаже делается стяжка пола, второй этаж готов на 50%, на третьем — идут малярные работы. Заметно преобразился фасад – его делаем по примеру 12 школы травертином, — говорит глава администрации Ялты и подчеркивает, что  весной объект должен быть сдан, — цитирует пресс-служба главу администрации. 

В Ялте капитально ремонтируют школу №13. Со срывом сроков... В Ялте капитально ремонтируют школу №13. Со срывом сроков...

На объекте ежедневно работают более 30 человек, при отделке их количество увеличат. Контроль за капремонтом школы ежедневный.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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