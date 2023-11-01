В Ялте ко Дню народного единства презентовали фотовыставку «Жизнь у линии фронта»

Фотовыставку «Жизнь у линии фронта» подготовили сотрудники симферопольского подразделения медиагруппы «Россия сегодня» при поддержке администрации Ялты и управления культуры. Всего в экспозиции, которая расположилась на набережной Ялты в районе квадратного фонтана представлено 27 работ военного корреспондента Дмитрия Макеева, которые он сделал в разные периоды СВО.

В частности, на снимках можно увидеть изрешечённую осколками парикмахерскую, где мастер кого-то стрижёт или делает укладку, сбор уцелевшего после подрыва плотины Каховской ГЭС лука, горящий завод по производству подсолнечного масла, первые в истории новых регионов выборы, улыбающихся людей на улицах Мелитополя, колонну военной техники в первые дни СВО и многое другое.

Самой сложной и достаточно нервной для меня была первая командировка, потому что боевого опыта у меня не было. Потом потихоньку втянулись. Вначале мы не знали, что за люди там живут, они там на самом деле очень разные. На многое смотреть с моральной точки зрения было очень тяжело, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Дмитрия Макеева.

Он также добавил, что на открытии выставки должен был быть его напарник – журналист Сергей Георгиев, но в настоящее время он работает в Херсонской области. Автор уточнил, что под каждой фотографией есть QR-код, пройдя по которому можно больше узнать о событии, которое изображено на снимке, и ознакомиться с другими иллюстрациями к тому же репортажу.

От имени главы администрации Ялты Янины Павленко участников церемонии открытия приветствовала её заместитель Оксана Валуйских. О каждой фотографии ей и заместителю председателя Ялтинского городского совета Светлане Базилюк Дмитрий Макеев рассказал лично.

Выставка уникальна. Меня лично поразила фотография с выпускного в школе Чаплынка, где все лица детей закрыты, поскольку стали поступать угрозы за то, что они учатся в российской школе. Но там, где слёзы, там и радость есть, где разруха – будет возрождение, и очень символично, что на одной из фотографий написано, что мы – единая страна, — отмечает Оксана Валуйских.

Неизгладимые впечатления выставка произвела и на заместителя председателя Ялтинского городского совета Светлану Базилюк, которая недавно сама побывала в родном Донецке.

«Нам в Крыму после 2014-го было сложно, но жителям наших новых регионов сегодня ещё сложнее. Такие выставки должны быть у нас традиционными. Но я уверена, там тоже всё получится, поскольку там живут настоящие люди. Самое главное для нас – быть вместе, быть сплочёнными, поскольку процветание – в единстве, как написано на гербе Крыма», — отметила Светлана Базилюк и передала слова приветствия от Главы муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского.

Концертную часть открытия выставки представили студенты и преподаватели Херсонского Государственного педагогического университета и вокальная студия «Комперия» Форосского поселкового клуба. Также в ходе мероприятия в честь предстоящего Дня народного единства члены волонтёрского штаба «Мы вместе» Городского подростково-молодёжного центра раздавали прохожим ленточки в цветах российского флага.

Выставка продлится до конца этого года.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта