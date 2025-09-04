В Ялте курортный сезон продлили до 15 октября

Курортный сезон в Ялте продлили на две недели – до 15 октября. Это связано с повышенным туристическим потоком. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава администрации города Янина Павленко.

Мы приняли такое решение, и мы продлеваем купальный сезон до 15 октября. Это значит, что все наши пляжные территории будут работать до этой даты, – сказала она.

Янина Павленко добавила, что туристический поток в этом году увеличился. Процент бронирования жилья в Ялте показал, что в этом сезоне не хватало мест для размещения гостей курорта.

Мы увидели, что нам не хватает жилья для туристов. В этом сезоне бронирование превышало 100%. Коллективные средства размещения были полностью заполнены, востребованы, – заявила глава администрации Ялты.

Сейчас в городе готовятся к пересмотру стратегии в пользу развития гостиничного направления, апартаментов и санаторно-курортных комплексов, добавила она.

Мы сейчас предложим инвесторам ряд новых преобразований, которые сделают привлекательным строительство в Ялте именно отелей и санаторно-курортных комплексов, — отметила она.

Ранее председатель «Крымской гостиничной ассоциации» Сергей Маковей рассказал, что несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь.

