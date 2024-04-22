В Ялте мониторят цены на социально значимые товары

Посетила ряд магазинов (есть над чем работать) и, конечно же, место притяжения — наш рынок. Здесь царит особая атмосфера доброжелательности и добродушия. Но, что особо порадовало, нашла в трех местах социальные цены. Благодарю тех, кто их придерживается, — отмечает Янина Павленко.