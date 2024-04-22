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В Ялте мониторят цены на социально значимые товары
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте мониторят цены на социально значимые товары

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:05 22.04.2024

Глава администрации Ялты Янина Павленко проверила цены в ряде торговых объектов и на овощном рынке.

Посетила ряд магазинов (есть над чем работать) и, конечно же, место притяжения — наш рынок. Здесь царит особая атмосфера доброжелательности и добродушия. Но, что особо порадовало, нашла в трех местах социальные цены. Благодарю тех, кто их придерживается, — отмечает Янина Павленко. 

Глава ялтинской администрации также озвучила: во вторник пройдет встреча с предпринимателями по этому вопросу.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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