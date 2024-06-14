В Ялте мониторят цены на социально значимые услуги

На сегодняшний день 222 предприятия торговли подписали соглашения с Администрацией города по соблюдению цен на соцпродукты.

Соцгруппа должна быть отмечена синими ценниками и иметь удобное для покупателя расположение. В «отличниках» – супермаркеты, к ним меньше всего вопросов, требования выполняют. С остальными работаем — разъясняем, корректируем, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

О фактах несоблюдения ценовой политики в администрации Ялты просят сообщать по телефону: +7(978)5388616.

Список объектов торговли, подписавших Соглашения по стабилизации цен на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым ЗДЕСЬ.

С социально значимыми продуктами и рекомендованными государством ценами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта