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В Ялте мониторят цены на социально значимые услуги

В Ялте мониторят цены на социально значимые услуги

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:54 14.06.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, сотрудники Управления потребительского рынка и услуг ежедневно проверяют крупные торговые сети, большие и маленькие магазины, НТО по всей территории региона.

На сегодняшний день 222 предприятия торговли подписали соглашения с Администрацией города по соблюдению цен на соцпродукты.

Соцгруппа должна быть отмечена синими ценниками и иметь удобное для покупателя расположение. В «отличниках» – супермаркеты, к ним меньше всего вопросов, требования выполняют. С остальными работаем — разъясняем, корректируем, — цитирует пресс-служба Янину Павленко. 

В Ялте мониторят цены на социально значимые услуги В Ялте мониторят цены на социально значимые услуги В Ялте мониторят цены на социально значимые услуги В Ялте мониторят цены на социально значимые услуги

О фактах несоблюдения ценовой политики в администрации Ялты просят сообщать по телефону: +7(978)5388616.

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Список объектов торговли, подписавших Соглашения по стабилизации цен на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым ЗДЕСЬ.

С социально значимыми продуктами и рекомендованными государством ценами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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