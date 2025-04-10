В Ялте мужчина обворовал парикмахера — договорились с товарищами обмануть женщину

В дежурную часть УМВД России по г. Ялта с заявлением о краже обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что по месту ее работы неизвестный похитил рюкзак, в котором хранились документы, личные вещи и денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 41 тысячи рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан 28-летний местный житель. Установлено, что злоумышленник, сговорившись с товарищами, решили наведаться в местную парикмахерскую, где из персонала находилась только одна сотрудница. Пока молодые люди отвлекали администратора, обсуждая предоставляемые услуги, задержанному удалось незаметно пройти в рабочий зал, взять с парикмахерского кресла рюкзак и беспрепятственно покинуть помещение. Украденное житель Ялты собирался продать, а вырученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению. Злоумышленник дал признательные показания. По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, во время которого удалось обнаружить и изъять похищенное имущество: кошелек с банковскими картами и денежными средствами, золотое кольцо и другие личные вещи, находившиеся в рюкзаке, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК.
Следственным отделом УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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