В Ялте мужчина сорвался с подпорной стены

В службу спасения поступила информация о том, что в г. Ялте мужчина упал в русло реки с подпорной стены и травмировался. На помощь выехали сотрудники Ялтинского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5-ти человек и СМП.
По прибытии выяснилось, что мужчина упал с подпорной стены высотой около 7 метров и находится в бессознательном состоянии. Спасатели при помощи носилок, трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
В случае происшествия незамедлительно сообщайте по единому номеру вызова экстренных служб – 112.
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С тегами: МЧС России в Крыму