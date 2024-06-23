В Ялте мужчина упал с подпорной стены

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Ялтинского АСО в составе 6-ти человек. По прибытии сотрудников МЧС Республики Крым выяснилось, что мужчина по неосторожности упал с высоты около 4-х метров. Спасатели при помощи носилок, трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи, — озвучили детали происшествия пресс-службе МЧС России в Крыму.