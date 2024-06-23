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В Ялте мужчина упал с подпорной стены
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Ялте мужчина упал с подпорной стены

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:23 23.06.2024

Накануне в службу спасения поступила информация о том, что что в г. Ялта мужчина упал в русло реки с подпорной стены и травмировал ногу. Необходима помощь в его транспортировке из труднодоступного места к автомобилю СМП.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Ялтинского АСО в составе 6-ти человек. По прибытии сотрудников МЧС Республики Крым выяснилось, что мужчина по неосторожности упал с высоты около 4-х метров. Спасатели при помощи носилок, трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи, — озвучили детали происшествия пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».

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