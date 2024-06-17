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В Ялте мужчину подозревают в краже строительных инструментов

В Ялте мужчину подозревают в краже строительных инструментов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:45 17.06.2024

В дежурную часть отдела полиции № 1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялте с заявлением о краже обратился местный житель.  Мужчина рассказал, что некоторое время назад из помещения, расположенного на его придомовой территории, неизвестный похитил строительные инструменты. Сумма причиненного ущерба составила более 25 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции кражу удалось раскрыть. Подозреваемый был установлен и задержан по месту жительства в одном из городов Крыма. Им оказался 41-летний мужчина, который был знаком с потерпевшим и знал о наличии имущества на территории домовладения.

Как выяснилось, несколько лет назад злоумышленник проводил строительные работы на участке заявителя. Подобрав момент, когда поблизости не было свидетелей, задержанный тайно проник в подсобное помещение и вынес находившееся там имущество. От подозреваемого получены признательные показания. Чужими вещами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.

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Следователем отдела полиции № 1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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