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На дистанционное обучение переведено 25 классов в 14 школа
фото: pxhere.com

В Ялте на дистанционное обучение переведено 25 классов в 14 школах

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 18:52 26.01.2022

С начала этой недели, как пояснил начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ренард Кутковский, в адрес Департамента поступают новые представления Роспотребнадзора о количестве заболевших либо контактных школьниках. И это количество растет с каждым днем. Результат — дистанционное обучение.

Если еще в субботу, 22 января, на обучение с применением дистанционных технологий  было переведено 5 классов в 2 школах, то уже сегодня – 25 классов в 14 школах (в общей сложности 647 детей) и три группы (56 детей) в одном детском саду. И такая динамика пугает и настораживает. Также настоятельно прошу всех педагогов и родителей строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, особенно в части масочного режима и термометрии. И самое главное – при первых признаках заболевания незамедлительно обращаться к врачу! Не подвергайте опасности себя и своих детей, не занимайтесь самолечением – это опасно. Берегите себя, — отмечает Ренард Кутковский.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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