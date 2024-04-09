В Ялте на контейнерных площадках по сбору ТКО устанавливают видеокамеры

Как отметил заместитель начальника Департамента ЖКХ Илья Литвинчук автопокрышки имеют 4 класс опасности и их необходимо утилизировать специальным образом. В Ялте есть специализированная организация, информацию можно получить телефону 8 (978) 956-88-88.

Также глава администрации напомнила о внушительных штрафах за складирование на контейнерных площадках и других местах автомобильной резины — до 50 000 рублей для ИП и самозанятых и до четверти миллиона — для юрлиц.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта