Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Ялте на контейнерных площадках по сбору ТКО устанавливают видеокамеры
актуально в республике
В Ялте на контейнерных площадках по сбору ТКО устанавливают видеокамеры

В Ялте на контейнерных площадках по сбору ТКО устанавливают видеокамеры

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:33 09.04.2024

Такие меры направлены на борьбу с незаконным складирование автопокрышек. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко уже установлено три камеры в самых «пиковых» местах, где зафиксированы массовые скопления автопокрышек.

Весной город должен утопать в цветах и зелени, а не «зимней» резине. В ближайшее время установим еще 6 камер. Уже есть первые видеофакты — устанавливаем личности нарушителе, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

В Ялте на контейнерных площадках по сбору ТКО устанавливают видеокамеры

Как отметил заместитель начальника Департамента ЖКХ Илья Литвинчук автопокрышки имеют 4 класс опасности и их необходимо утилизировать специальным образом. В Ялте есть специализированная организация, информацию можно получить телефону 8 (978) 956-88-88.

Узнайте больше:  В Судаке строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Также глава администрации напомнила о внушительных штрафах за складирование на контейнерных площадках и других местах автомобильной резины — до 50 000 рублей для ИП и самозанятых и до четверти миллиона — для юрлиц.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.