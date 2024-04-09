В Ялте на контейнерных площадках по сбору ТКО устанавливают видеокамеры

Такие меры направлены на борьбу с незаконным складирование автопокрышек. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко уже установлено три камеры в самых «пиковых» местах, где зафиксированы массовые скопления автопокрышек.
Весной город должен утопать в цветах и зелени, а не «зимней» резине. В ближайшее время установим еще 6 камер. Уже есть первые видеофакты — устанавливаем личности нарушителе, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Как отметил заместитель начальника Департамента ЖКХ Илья Литвинчук автопокрышки имеют 4 класс опасности и их необходимо утилизировать специальным образом. В Ялте есть специализированная организация, информацию можно получить телефону 8 (978) 956-88-88.
Также глава администрации напомнила о внушительных штрафах за складирование на контейнерных площадках и других местах автомобильной резины — до 50 000 рублей для ИП и самозанятых и до четверти миллиона — для юрлиц.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма