В Ялте «на широкую ногу» обманывали крымчан – «реализовывали стройматериалы» фальшивые фирмы

В Ялте перед судом предстанет 42-летняя жительница Свердловской области. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, обвиняемая, являясь членом организованной группы, в период с мая 2021 года по апрель 2022 года зарегистрировала на подставных лиц 11 предприятий. На созданных интернет-страницах фирм размещались контактная информация и сведения о реализации стройматериалов, которых фактически в наличии не имелось.

После заключения с гражданами, желающими приобрести товары, договоров и внесения ими платы, взятые на себя обязательства соучастники не выполняли, денежными средствами распоряжались по собственному усмотрению.

В результате преступной деятельности пострадали 75 человек, общий размер ущерба составил порядка 12 млн. рублей. Противоправная деятельность членов группы пресечена работниками органов внутренних дел, — уточнили цифры и суммы в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы продолжается.