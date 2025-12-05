В Ялте на стадионе ДЮЦФС обновляют футбольное поле

В итоге будет современное поле (такое, как в Академии футбола Крыма) с высококачественной искусственной травой высотой 6 см, прочностью 1200 Dtex. Это значит, что покрытие станет еще долговечнее и должно прослужить минимум 8-10 лет.

Тренировки воспитанников ДЮЦФС здесь проходят ежедневно, а каждые выходные – игры Первенства Детско-юношеской футбольной лиги Крыма, различные турниры, в том числе и ветеранские.

Обновленное поле уже к Новому году получат воспитанники Детско-юношеского центра по физкультуре и спорту. Следующим этапом планируем заменить освещение. Старая система также устарела, а новая позволит проводить занятия с комфортом и зимой, когда быстро темнеет, — добавляет глава администрации Ялты Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта