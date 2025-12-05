Прямо сейчас:
В Ялте на стадионе ДЮЦФС обновляют футбольное поле
фото: пресс-служба администрации Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:29 05.12.2025

Как отмечает директор ДЮЦФС Александр Татаринов, искусственный газон служил шесть лет, однако износился, особенно во вратарских зонах.

Основание и дренажная система после капремонта 2019 года сохранены, что позволяет заменить лишь само покрытие. На эти цели из муниципального бюджета выделены 8,2 млн рублей.  Благодарю Председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского и главу администрации города Ялта Янину Павленко за внимание к вопросам спорта, — говорит Александр Татаринов.

В итоге будет современное поле (такое, как в Академии футбола Крыма) с высококачественной искусственной травой высотой 6 см, прочностью 1200 Dtex. Это значит, что покрытие станет еще долговечнее и должно прослужить минимум 8-10 лет.

Тренировки воспитанников ДЮЦФС здесь проходят ежедневно, а каждые выходные – игры Первенства Детско-юношеской футбольной лиги Крыма, различные турниры, в том числе и ветеранские.

Обновленное поле уже к Новому году получат воспитанники Детско-юношеского центра по физкультуре и спорту. Следующим этапом планируем заменить освещение. Старая система также устарела, а новая позволит проводить занятия с комфортом и зимой, когда быстро темнеет, — добавляет глава администрации Ялты Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

