В Ялте на улице Блюхера оборудуют эко-парковку

Информация о том, что место готовится под застройку, не соответствует действительности. Стоит отметить, что эти гаражи практически не используются по назначению, а зачастую собственники даже не проживают в ближайших домах. В большинстве своем люди их приспособили под сараи и хранят там вещи, а машины ставятся вдоль дороги, перекрывая проезд для спецтранспорта, — цитирует пресс-служба первого заместителя главы администрации Ялты Сергея Баннова.

Владельцам гаражей дали срок на добровольный демонтаж – они могут сами их разобрать и перенести свои вещи. Если такого желания не появится, будет выставлен счет за демонтаж.

Аналогичная парковка уже действует и пользуется популярностью на улице Тимирязева, где также ранее демонтировали незаконные гаражи. Прошу отнестись с пониманием — пространство для общего пользования должно быть общедоступным, а не использоваться отдельными гражданами, — подытожил первый заместитель главы администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта