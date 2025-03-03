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В Ялте на улице Блюхера оборудуют эко-парковку
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте на улице Блюхера оборудуют эко-парковку

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 16:16 03.03.2025

В Ялте — на  ул. Блюхера, 40 — начался демонтаж незаконных гаражей.  К работе приступила группа «Зеленстроя» с привлечением сотрудников Департамента муниципального контроля — в планах расчистить это пространство и в последующем использовать его для создания эко-парковки.

Информация о том, что место готовится под застройку, не соответствует действительности. Стоит отметить, что эти гаражи практически не используются по назначению, а зачастую собственники даже не проживают в ближайших домах. В большинстве своем люди их приспособили под сараи и хранят там вещи, а машины ставятся вдоль дороги, перекрывая проезд для спецтранспорта, — цитирует пресс-служба  первого заместителя главы администрации Ялты Сергея Баннова. 

Владельцам гаражей дали срок на добровольный демонтаж – они могут сами их разобрать и перенести свои вещи. Если такого желания не появится, будет выставлен счет за демонтаж.

Аналогичная парковка уже действует и пользуется популярностью на улице Тимирязева, где также ранее демонтировали незаконные гаражи. Прошу отнестись с пониманием — пространство для общего пользования должно быть общедоступным, а не использоваться отдельными гражданами, — подытожил первый заместитель главы администрации Ялты. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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