В Ялте на выставке «Мир русской культуры» презентуют 130 экспонатов

В рамках Года культурного наследия народов России 11 февраля в Ялтинском историко-литературном музее откроется выставка «Мир русской культуры», которая расскажет посетителям о культуре одного из крупнейших в мире и самого многочисленного этноса Российской Федерации – русских.

Интересные экспонаты будут представлены из коллекции Крымского этнографического музея, характеризующей культурные и бытовые особенности русского народа. Всего для экспонирования на выставке будут представлены порядка 130 предметов. Одним из самых значимых элементов культуры любого этноса выступает народный костюм. Традиционная одежда служит отражением особенностей материальной и духовной культуры народа, национальной специфики его образа жизни. На выставке будет представлено десять костюмов сарафанного и поневного типов, отражающих особенности и региональные отличия в одежде представителей различных российских губерний (Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Калужской, Курской и др.). Обязательным дополнением комплекса костюма являлись головные уборы и обувь, отличающиеся большим разнообразием и техниками изготовления, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Народные представления о красоте отражались и в отделке художественного текстиля. Дом украшали изделиями разного рода: ткаными дорожками, салфетками, полотенцами, для изготовления которых применяли различные техники: вышивка, окраска, аппликация, мережка. Подобные изделия сохраняют свое значение в убранстве дома еще и во второй половине XX в.

Процесс производства одежды и художественного текстиля был достаточно трудоемким, и, чаще всего, проходил в домашних условиях, что обуславливало необходимость наличия в доме специальных инструментов и оборудования – прялки, веретен, пялец и т.д. Глажка готового изделия осуществлялась при помощи деревянных рубели и качалки, бытовавших в крестьянской среде вплоть до 1950-х гг.

Разнообразные вещи бытового назначения делали, в основном, из металла, керамики и дерева. Начало производству новых столовых приборов (чайные чашки, ложечки, полоскательница, поднос) положила особенно популярная в XIX в. культура чаепития за самоваром. Посетители выставки смогут увидеть предметы, характеризующие особенности русской чайной церемонии.

Важную роль в народном быту и в празднично-обрядовой культуре играют народные музыкальные инструменты, отражающие богатство русской души и ее яркий творческий нрав. На выставке можно будет увидеть музыкальный символ русского народа – балалайку, а также самый распространенный русский народный музыкальный инструмент – гармонику.

Выставка будет работать до 27 марта 2022 года.

Источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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