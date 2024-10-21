В Ялте начали подавать тепло в жилой фонд

Отопление учреждений социально-культурной сферы и здравоохранения стартовало с конца прошлой недели. Руководство города убедительно просит не забывать о своевременной оплате, ведь качественное проведение отопительного сезона зависит от этого, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.