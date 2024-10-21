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В Ялте начали подавать тепло в жилой фонд
иллюстрация: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте начали подавать тепло в жилой фонд

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 19:42 21.10.2024

В разгаре пусконаладочные работы, задача – полностью обеспечить теплом дома до конца недели.  Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации Ялты, временно исполняющий полномочия главы администрации Ялты Сергей Баннов.

Отопление учреждений социально-культурной сферы и здравоохранения стартовало с конца прошлой недели. Руководство города убедительно просит не забывать о своевременной оплате, ведь качественное проведение отопительного сезона зависит от этого, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты. 

Напоминаем контактные телефоны – куда можно будет обращаться в случае аварии либо отсутствия отопления:

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ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» г. Ялта:

  • Аварийно-диспетчерская служба: +7 978 917 77 10; +7(3654) 25 50 66; +7(3654) 25 50 87
  • Горячая линия (колл-центр) 8 800 506 80 06 (работает с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00)

МУП «Ялтинские тепловые сети»:

  • Диспетчерская служба: +7 978 900 53 83, +7(3654) 20 52 90
  • Аварийная служба: + 7 978 900 54 37

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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