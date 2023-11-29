В Ялте началось обследование пострадавшей в ходе шторма береговой инфраструктуры

В обследовании берегоукрепительных сооружений принимает участие министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов. Вместе с руководством Ялты, коллегами из Министерства строительства и архитектуры Республики Крым и профильными специалистами во вторник 28 ноября чиновник осмотрел пострадавшие в результате шторма берегоукрепительные сооружения на Южном берегу Крыма.
Как и планировали, вместе с министром жилполитики Республики Никитой Сергеевичем Тарасовым, представителями Минстроя, моим заместителем Ириной Евгеньевной Беломестновой и другими коллегами начали объезд берегоукрепительных сооружений. Пласт работы большой — всего от Фороса до Гурзуфа таких инженерных сооружений – набережных пирсов более сотни, — по итогам выезда сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она также уточнила, что в ходе осмотра фиксировались разрушения, на основе чего будет определён ущерб и подготовлены соответствующие заявки в федеральный центр.
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