В Ялте начался курортный сезон

Официальные средства размещения (их в этом году 169) заполнены более чем на 70%. Как подчеркнула глава администрации Янина Павленко, Ялта, по сути, давно перешла на круглогодичный прием гостей, а майские праздники – предвестник лета и большой туристической активности.
Морские купания пока доступны только смелым, большинство пляжей полноценно запускаем к июню. Это порядка семи десятков пляжных территорий, на 23 их них, благодаря поддержке федерального центра, завершается капитальный ремонт (полностью же все наши пляжи преобразятся к 2030 году), — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
При этом уже начал прием отдыхающих Массандровский пляж. Любимое место отдыха ялтинцев и гостей порадует широкой пляжной зоной с мелкой галькой и увеличенным на 3 метра променадом. В новом виде предстанет также любимый ялтинцами «Ковёр». Ещё один долгожданный пляж – бывший «Донбасс» (ныне «Изумрудный»). Заброшенная и аварийная территория, пустовавшая долгие годы, кардинально преобразилась и совсем скоро начнет принимать гостей.
Помимо этого, к услугам отдыхающих – оздоровительные программы здравниц, аутентичная крымская кухня из местных продуктов, многочисленные экскурсии, в том числе краеведческие пешие и на гольфкарах по историческим кварталам, а также горные – только у «Заповедного Крыма» их минимум 19.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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С тегами: Крым туристический