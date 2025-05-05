В Ялте начался курортный сезон

Морские купания пока доступны только смелым, большинство пляжей полноценно запускаем к июню. Это порядка семи десятков пляжных территорий, на 23 их них, благодаря поддержке федерального центра, завершается капитальный ремонт (полностью же все наши пляжи преобразятся к 2030 году), — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

При этом уже начал прием отдыхающих Массандровский пляж. Любимое место отдыха ялтинцев и гостей порадует широкой пляжной зоной с мелкой галькой и увеличенным на 3 метра променадом. В новом виде предстанет также любимый ялтинцами «Ковёр». Ещё один долгожданный пляж – бывший «Донбасс» (ныне «Изумрудный»). Заброшенная и аварийная территория, пустовавшая долгие годы, кардинально преобразилась и совсем скоро начнет принимать гостей.

Помимо этого, к услугам отдыхающих – оздоровительные программы здравниц, аутентичная крымская кухня из местных продуктов, многочисленные экскурсии, в том числе краеведческие пешие и на гольфкарах по историческим кварталам, а также горные – только у «Заповедного Крыма» их минимум 19.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта