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В Ялте начался масштабный ремонт лестниц

В Ялте начался масштабный ремонт лестниц

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:06 02.04.2022

В 2022-м году на территории муниципального образования городской округ Ялта будут отремонтированы 6 подпорных стен, 3 лестницы и 4 противооползневые сооружения.

Начинаем масштабный ремонт лестниц, подпорных стен и противооползневых сооружений. Многие из них не ремонтировались десятилетиями. В 2021-м проведена большая работа по их обследованию, в этом году начинаем восстановительные работы, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В этом году ремонту подлежат 3 лестницы (в Алупке, Гаспре и Симеизе), 6 подпорных стен (в Кореизе, Краснокаменке, Алупке и Ялте) и 4 противооползневые сооружения на улице Тимирязева. Общая сумма работ составила 57 миллионов рублей.

В Ялте начался масштабный ремонт лестниц В Ялте начался масштабный ремонт лестниц В Ялте начался масштабный ремонт лестниц В Ялте начался масштабный ремонт лестниц

В свою очередь, курирующий сферу ЖКХ заместитель главы администрации Ялты Игорь Красий сообщил, что ранее было обследовано свыше 56 подобных объектов, после потопа их количество ещё больше увеличилось.

Прошу отнестись с пониманием: всё это сложные инженерные сооружения, их обследование, проектирование и реконструкция – процесс не быстрый. Одна только проектно-сметная документация (которая должна пройти госэкспертизу) готовится до полугода. Тем не менее, темпы наращиваем: уже заключены контракты на проектирование ещё 29 лестниц и 26 подпорных стен за 30 миллионов рублей. По наиболее критичным лестницам и стенам силами МБУ «ДЭУ» проводятся противоаварийные работы, и именно они в приоритетном порядке подлежат капитальному ремонту, — подчеркивает Игорь Красий.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта


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