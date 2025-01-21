В Ялте наградили победителей розыгрыша уникальных настенных календарей

От имени главы администрации города Ялта Янины Петровны Павленко вручил победителям конкурса календари и сладкие подарки. В этом году Администрация Ялты впервые разработала свой календарь. Он уникален – на страницах собраны репродукции картин 13 ялтинских художников, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Ялты Ренарда Кутковского.

Он также уточнил, что календарь включает репродукции картин Сергея Бочарова, Григория Алчиева, Елены Макеевой, Алексея Потапенко, Татьяны Синяевой, Натальи Зюзьковой, Степана Аруняна, Александра Шабадея, Элеоноры Щегловой, Валерия Мухина, Владимира Сярова, Ларисы Ящук, Павла Шумова.

Разработкой календаря занимались специалисты из управления культуры.

Теперь эти красивые календари будут украшать ваши дома, и вы будете наблюдать неповторимые пейзажи ялтинских художников в любое время. От всей души поздравляю победителей, выражаю искреннюю благодарность и приглашаю вас и дальше принимать участие в наших конкурсах, — говорит заместитель главы администрации Ялты.