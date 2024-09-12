В Ялте наградили призеров конкурса творческих работ «Москва – сердце России»

Церемонию награждения провели глава администрации Янина Павленко вместе Почетным гражданином Ялты Ильей Резником и главным редактором газеты «Ялта» Сергеем Сардыко. Они поприветствовали победителей и призёров муниципального конкурса творческих работ «Москва – сердце России» и отметили, что выбор был очень сложным, так как все работы замечательные.
Это конкурс проводится уже второй год подряд в рамках празднования Дня улицы Московской и приурочен ко Дню города Москвы. В нем приняли участие 81 человек и определен 31 победитель и призёр в четырёх номинациях: стихотворение, сочинение, рисунок и вокал.
Также к празднику Илья Резник подарил ялтинцам свою новую песню о столице, которую написал вместе с белорусским композитором Эдуардом Ханок. Исполнил ее коллектив детского музыкального театра «Маленькая страна».
Искренне благодарю за поздравления коллег из столицы нашей Родины – Мэра Москвы Сергея Собянина, руководителя Департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталия Сучкова, главу управы района Соколиная гора Марию Конратенкову, а также главу Дмитровского городского округа Илью Поночевного. И отдельно – человека, по инициативе которого все эти праздничные мероприятия прижились в Ялте, – главного редактора газеты «Ялта» Сергея Сардыко, — подчеркивает Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия