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В Ялте наградили призеров конкурса творческих работ «Москва – сердце России»

В Ялте наградили призеров конкурса творческих работ «Москва – сердце России»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 12.09.2024

Церемонию награждения провели глава администрации Янина Павленко вместе Почетным гражданином Ялты Ильей Резником и главным редактором газеты «Ялта» Сергеем Сардыко. Они поприветствовали победителей и призёров муниципального конкурса творческих работ «Москва – сердце России» и отметили, что выбор был очень сложным, так как все работы замечательные.

Это конкурс проводится уже второй год подряд в рамках празднования Дня улицы Московской и приурочен ко Дню города Москвы.  В нем приняли участие 81 человек и определен 31 победитель и призёр в четырёх номинациях: стихотворение, сочинение, рисунок и вокал.

Также к празднику Илья Резник подарил ялтинцам свою новую песню о столице, которую написал вместе с белорусским композитором Эдуардом Ханок. Исполнил ее коллектив детского музыкального театра «Маленькая страна».

Искренне благодарю за поздравления коллег из столицы нашей Родины – Мэра Москвы Сергея Собянина, руководителя Департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталия Сучкова, главу управы района Соколиная гора Марию Конратенкову, а также главу Дмитровского городского округа Илью Поночевного. И отдельно – человека, по инициативе которого все эти праздничные мероприятия прижились в Ялте, – главного редактора газеты «Ялта» Сергея Сардыко, — подчеркивает Янина Павленко.

В Ялте наградили призеров конкурса творческих работ «Москва – сердце России» В Ялте наградили призеров конкурса творческих работ «Москва – сердце России»

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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