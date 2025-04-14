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В Ялте наградили самых метких стрелков
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте наградили самых метких стрелков

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:05 14.04.2025

В преддверии Дня освобождения Ялты от немецко-фашистских захватчиков вручены награды призёрам VIII турнира «Лучший стрелок Единой России» этапов «А ну-ка парни» и «А ну-ка девушки».  Всего в соревнованиях приняли участие 192 стрелка. Из них 68 – девушки и 124 – парни. Самым юным всего по 6 лет. В старшей возрастной категории соревновались участники от 41 года.

Отличное мероприятие, которое уже стало традиционным. Как показала практика, девушки стреляют лучше парней. Желаю юным стрелкам всегда попадать в десятку, а взрослым — реализация всего задуманного. Отдельное спасибо председателю ДОСААФ России по Ялте Владимиру Николаевичу Бабко, всему тренерскому составу за организацию мероприятия и подготовку стрелков. Благодарю наших социальных партнёров за призы для самых метких, — цитирует пресс-служба Главу муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Константину Шимановского.

30 победителям вручены дипломы, медали, сертификаты на посещение парка развлечений «Дримвуд» и японского сада «Шесть чувств» от отеля МРИЯ, а также пригласительные в кинотеатр «Сатурн».

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источник: Ялтинский городской совет 

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