В Ялте наградили самых метких стрелков

В преддверии Дня освобождения Ялты от немецко-фашистских захватчиков вручены награды призёрам VIII турнира «Лучший стрелок Единой России» этапов «А ну-ка парни» и «А ну-ка девушки». Всего в соревнованиях приняли участие 192 стрелка. Из них 68 – девушки и 124 – парни. Самым юным всего по 6 лет. В старшей возрастной категории соревновались участники от 41 года.
Отличное мероприятие, которое уже стало традиционным. Как показала практика, девушки стреляют лучше парней. Желаю юным стрелкам всегда попадать в десятку, а взрослым — реализация всего задуманного. Отдельное спасибо председателю ДОСААФ России по Ялте Владимиру Николаевичу Бабко, всему тренерскому составу за организацию мероприятия и подготовку стрелков. Благодарю наших социальных партнёров за призы для самых метких, — цитирует пресс-служба Главу муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского совета Константину Шимановского.
30 победителям вручены дипломы, медали, сертификаты на посещение парка развлечений «Дримвуд» и японского сада «Шесть чувств» от отеля МРИЯ, а также пригласительные в кинотеатр «Сатурн».
источник: Ялтинский городской совет
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