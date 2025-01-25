В Ялте награждены победители новогодних онлайн-фотоконкурсов

Благодарю ялтинцев за фотографии, творческий подход к оформлению своих квартир и домов. Принимайте и дальше участие в городских конкурсах, а мы с радостью будем вас награждать!, – обратился к победителям Константин Шимановский.

От имени главы администрации Ялты Янины Павленко участников конкурса поздравил её заместитель.

Все работы – яркие, креативные! Благодарю участников за творчество и активность. Вы помогаете создавать в регионе сказочную атмосферу – новогодняя Ялта в этом году действительно была волшебной. Спасибо вам!, – говорит Юрий Журавлёв.

Конкурсы проводились в Ялте впервые – в перспективе они могут стать традиционными новогодними проектами. На оба соревнования участники прислали около 200 фотографий. Среди них работы не только ялтинцев и крымчан, но и жителей Воронежа. Выбирали победителей подписчики – путём голосования лайками.

В фотоконкурсе «Новый год в Ялте» победительницей стала Ангелина Ермакова. Она получила сертификат на двоих в Спа-отель «Ливадийский» на два дня отдыха. На втором месте фото Елены Рыжовой – ей вручили сертификат на ужин в ресторане «Ptizza Bar». Завершила тройку лидеров работа Юлии Румянцевой – ей вручена подарочная корзина с набором для дома от крымских производителей.

Также в фотоконкурсе «Новый год в Ялте» выбрали 3 фотографии, которые никого не могли оставить равнодушными. Их авторов отметили в отдельной номинации «приз зрительских симпатий». Среди них: Екатерина Слезкина, Альфия Хабирова и Наталья Бытко. Эти участники получили в подарок настенный календарь администрации Ялты с репродукциями местных художников, а также подарочные сертификаты на всю семью на посещение музея «Поляна сказок» и Ялтинского историко-литературного музея.

В конкурсе на лучшую фотографию новогоднего оформления квартиры, частного или многоквартирного дома победителей выбирали сразу в трёх номинациях. Фотография Юлии Кудиновой стала победителем в номинации «лучшее новогоднее оформление квартиры». Участнице вручили подарочную корзину с набором для дома от крымских производителей. Такой же подарок и у победителя в номинации «лучшее новогоднее оформление частного дома» – здесь победу завоевало фото Марии Антюфеевой.

В номинации «лучшее новогоднее оформление МКД» разразилась нешуточная борьба между двумя многоквартирными домами Алупки и Гаспры. Выбрать победителя было непросто – оба МКД красиво, по-новогоднему празднично и ярко украсили свои дома. Поэтому было принято решение разделить победу между двумя участниками:

Многоквартирный дом в Алупке на ул. Фрунзе, 11 (представитель МКД Дмитрий Евгеньевич Пичугин)

Многоквартирный дом в Гаспре на ул. Горького, 3 (представитель МКД Светлана Леонидовна Маркова)

В подарок каждый МКД получил живую ель, для высадки во дворе своего дома.

От лица участников организаторов поздравила одна из победительниц конкурса – Светлана Маркова, представитель МКД на ул. Горького, 3 в Гаспре.

Даже если вы не победили, не опускайте руки. В первую очередь вы украшаете мир вокруг себя, спасибо вам за это! И спасибо организаторам за это замечательное начинание, – отмечает одна из победительниц конкурса Светлана Маркова.

источник: пресс-служба администрации Ялты