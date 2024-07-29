В Ялте намерены активно развивать северную ходьбу

Приветствовали в Ялте знаменитую фигуристку, двукратного призёра Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира и семикратную Европы Ирину Слуцкую. После завершения спортивной карьеры, она всерьёз увлеклась северной ходьбой и в 2020-м успешно организовала соревнования на набережной Ялты, а сейчас намерена продолжить начатое 4 года назад, — по итогам встречи сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Ирина Слуцкая является амбассадором проекта «Северная ходьба – новый образ жизни», который реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в субъектах страны в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». В сентябре этого года на Ай-Петри запланирован спортивный фестиваль по Северной ходьбе и Министерство спорта Республики Крым, совместно с командой администрации и городского совета, окажут необходимое содействие в организации спортивного мероприятия, — в свою очередь, подчеркнула министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

Курирующий развитие спорта и физической культуры первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов, добавил, что в дальнейшем большой фестиваль на Ай-Петри планируется проводить дважды в год.

Его подготовкой Ирина Эдуардовна с соратниками занимается плечом к плечу с ялтинской федерацией северной ходьбы, Минспорта Крыма, Заповедником и, конечно, при нашей всецелой поддержке. Уверен Ялта вполне может стать центром развития северной ходьбы на всероссийском уровне. Для ещё большего продвижения северной ходьбы и всего массового уличного спорта — вместе с Ольгой Александровной обратимся к Главе Республики Крым с просьбой разрешить в определённых местах, например, на Солнечной тропе, безконкурсное размещение пунктов проката спортинвентаря (палок для северной ходьбы, велосипедов и прочего, — сообщил Сергей Баннов.

Он также добавил, что помимо фестиваля северной ходьбы на встрече обсуждался вопрос строительства полноценного спортзала с трибунами и обустройство всепогодного места тренировок наших скалолазов, которые занимаются под началом заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса Маргариты Сергеевны Панферовой. В частности, если будет техническая возможность, место для скалолазов будет обустроено в планируемом к строительству большом зале на ул. 16-апреля 1944 года.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта